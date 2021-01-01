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Дочь Константина Меладзе рассказала, где сейчас находится

Сегодня, 14:44
Младшая дочь Константина Меладзе Лия намеревалась начать карьеру певицы и стала участницей украинского шоу «Голос», однако, обстоятельства сложились иначе.

Дочь Константина Меладзе рассказала, где сейчас находится
С подписчиками девушка поделилась, что, как и многие, она уехала из Украины и теперь вынуждена быть в дали от Родины.
Но, скитаться по Европе и скакать с флагом по главным площадям ей не приходится. Лия обосновалась на вилле семейства в Италии и чувствует себя вполне спокойно и уверенно.

Дочь Константина Меладзе рассказала, где сейчас находится


Дни она проводит в путешествиях с подругами, походах на шоппинг, а также учит итальянский.
«Как только мне позволят мои родители, в ту же минуту я вернусь. Мы все хотим быть вместе как можно быстрее. Я рвалась в Киев одна из первых, но понимаю, что пока рано», - делится дочь композитора.

К слову, своё будущее в Украине Лия не планирует, отмечая, что к осени намерена уехать в США, где будет учиться. Где сейчас находится сам Константин Меладзе неизвестно, а вот его супруга Вера Брежнева тоже пережидает не лучшие времена в итальянском особняке.

Дочь Константина Меладзе рассказала, где сейчас находится

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Ключевые слова: Константин Меладзе, lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Личная страница в социальных сетях

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