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Жители Латвии требуют выставить Чулпан Хаматову из страны

Сегодня, 14:08
Перебравшись в свой домик в Латвии и получив место в Рижском театре, Чулпан Хаматова могла бы зажить спокойно, не считая, конечно, того, что её заработки резко сократились, но все происходит не совсем так.

Жители Латвии требуют выставить Чулпан Хаматову из страны
Как уже случилось с Анной Нетребко, мало просто высказаться против спецоперации, надо еще обильно полить грязью Президента России и всех, кто его окружает и поддерживает. Вот и от Чулпан Хаматовой требуют в каждом интервью нечто похожего.

Кроме того, в Латвии активно собираются подписи за то, чтобы Хаматову выдворить из страны, поскольку в 2012 году она была доверенным лицом Путина и то, что сейчас ей вдруг захотелось спокойной жизни, ничего не значит, по мнению латвийцев. По некоторым данным уже набралось 50 000 подписей, а для маленькой Латвии это уже большая цифра.

Так что, совсем не факт, что в этой стране у некогда любимой россиянами актрисы получится задержаться надолго и сделать карьеру.

Жители Латвии требуют выставить Чулпан Хаматову из страны

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Ключевые слова: Чулпан Хаматова, lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Личная страница в социальных сетях

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