Жители Латвии требуют выставить Чулпан Хаматову из страны

Как уже случилось с Анной Нетребко, мало просто высказаться против спецоперации, надо еще обильно полить грязью Президента России и всех, кто его окружает и поддерживает. Вот и от Чулпан Хаматовой требуют в каждом интервью нечто похожего.Кроме того, в Латвии активно собираются подписи за то, чтобы Хаматову выдворить из страны, поскольку в 2012 году она была доверенным лицом Путина и то, что сейчас ей вдруг захотелось спокойной жизни, ничего не значит, по мнению латвийцев. По некоторым данным уже набралось 50 000 подписей, а для маленькой Латвии это уже большая цифра.Так что, совсем не факт, что в этой стране у некогда любимой россиянами актрисы получится задержаться надолго и сделать карьеру.