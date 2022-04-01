Жители Латвии требуют выставить Чулпан Хаматову из страны

Перебравшись в свой домик в Латвии и получив место в Рижском театре, Чулпан Хаматова могла бы зажить спокойно, не считая, конечно, того, что её заработки резко сократились, но все происходит не совсем так.
Как уже случилось с Анной Нетребко, мало просто высказаться против спецоперации, надо еще обильно полить грязью Президента России и всех, кто его окружает и поддерживает. Вот и от Чулпан Хаматовой требуют в каждом интервью нечто похожего.
Кроме того, в Латвии активно собираются подписи за то, чтобы Хаматову выдворить из страны, поскольку в 2012 году она была доверенным лицом Путина и то, что сейчас ей вдруг захотелось спокойной жизни, ничего не значит, по мнению латвийцев. По некоторым данным уже набралось 50 000 подписей, а для маленькой Латвии это уже большая цифра.
Так что, совсем не факт, что в этой стране у некогда любимой россиянами актрисы получится задержаться надолго и сделать карьеру.
Ключевые слова: Чулпан Хаматова
, lilynews
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Личная страница в социальных сетях
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