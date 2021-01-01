Филипп Киркоров пристыдил Маргариту Симоньян за её высказывание по поводу сексуальной ориентации Максима Галкина

С самого начала спецоперации Киркоров был весьма немногословен и первый раз высказался, когда на Украине арестовали политика Виктора Медведчука. Тогда он высказал слова поддержки ему и его жене Марине.Накануне Филипп Бедросович решил поговорить о том, что, наверное, не стоит быть такими агрессивными по отношению к тем людям, которые, возможно, не смогли сразу понять происходящие перемены, кто, возможно, испугался или просто имеет мнение, отлично от мнения других.И тут с Киркоровым хочется согласиться, ведь когда несколько лет назад на Украине и в странах, которые считаются их ближайшими союзниками, начали запрещать российских артистов, то мы клеймили их позором и говорили, что у нас такого нет. А сейчас мы сами раскалываем свое общество, что только играет на руку нашим врагам, которые только этого и добиваются.И особенно, досталось от Филиппа Маргарите Симоньян, которая не так давно на всю страну подтвердила, что Максим Галкин гей. Киркоров напомнил ей, что она журналист, а не пахабная базарная бабка и что теперь должны думать дети Максима и Аллы после всего этого? Артист уверен, что наследники звездной пары не захотят возвращаться в Россию, когда узнают, как тут обошлись с их семьей и какое оскорбление нанесли их отцу и матери.