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Филипп Киркоров пристыдил Маргариту Симоньян за её высказывание по поводу сексуальной ориентации Максима Галкина

Сегодня, 13:56
Накануне Филипп Киркоров записал небольшое обращение, где озвучил свою позицию о происходящем в российском обществе, где особенно досталось Маргарите Симоньян.

Филипп Киркоров пристыдил Маргариту Симоньян за её высказывание по поводу сексуальной ориентации Максима Галкина
С самого начала спецоперации Киркоров был весьма немногословен и первый раз высказался, когда на Украине арестовали политика Виктора Медведчука. Тогда он высказал слова поддержки ему и его жене Марине.

Накануне Филипп Бедросович решил поговорить о том, что, наверное, не стоит быть такими агрессивными по отношению к тем людям, которые, возможно, не смогли сразу понять происходящие перемены, кто, возможно, испугался или просто имеет мнение, отлично от мнения других.

Филипп Киркоров пристыдил Маргариту Симоньян за её высказывание по поводу сексуальной ориентации Максима Галкина


И тут с Киркоровым хочется согласиться, ведь когда несколько лет назад на Украине и в странах, которые считаются их ближайшими союзниками, начали запрещать российских артистов, то мы клеймили их позором и говорили, что у нас такого нет. А сейчас мы сами раскалываем свое общество, что только играет на руку нашим врагам, которые только этого и добиваются.

И особенно, досталось от Филиппа Маргарите Симоньян, которая не так давно на всю страну подтвердила, что Максим Галкин гей. Киркоров напомнил ей, что она журналист, а не пахабная базарная бабка и что теперь должны думать дети Максима и Аллы после всего этого? Артист уверен, что наследники звездной пары не захотят возвращаться в Россию, когда узнают, как тут обошлись с их семьей и какое оскорбление нанесли их отцу и матери.
Филипп Киркоров пристыдил Маргариту Симоньян за её высказывание по поводу сексуальной ориентации Максима Галкина

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Ключевые слова: Филипп Киркоров, Маргарита Симоньян, Lilynews, Максим Галкин, Алла Пугачева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Личная страница в соцсетях

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