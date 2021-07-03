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Анастасия Решетова отреагировала на критику того, что часто оставляет ребенка

Сегодня, 20:00
Анастасия Решетова вовсю занимается бизнесом и устройством личной жизни и месяцами не бывает в России.

Анастасия Решетова отреагировала на критику того, что часто оставляет ребенка
В последний год она плотно обосновалась в Дубае, где, по слухам, является содержанкой местного бизнесмена. А недавно располневшая модель и вовсе призналась, что стала резидентом Эмиратов.



Пока Настя-Амина катается по миру, её сын Ратмир оставлен на попечение нянь в Москве. Папаша Тимати тоже занят собой и своими проектами, бабе Симоне Ратмира дают разве что по великим праздникам. Так что, мальчик живёт с гувернантками, а когда мама наконец на недельку другую появляется дома, ребёнок вцепляется в неё обезумев от счастья. Неоднократно поведение Решетовой критиковали окружающие, а от подписчиков ей особенно достаётся. Терпение Настасьи лопнуло, и она решила высказаться.

Анастасия Решетова отреагировала на критику того, что часто оставляет ребенка


«С уверенностью могу сказать, что критика любого рода на данный момент не имеет на меня никакого влияния. Кроме… кроме высказываний о том , какая я в роли матери. Я прекрасно осознаю, что не совсем правильно оставлять своего ребёнка на период в несколько недель, учитывая его крохотный возраст. Если вы думаете , что мне это доставляет радости, то вы ошибаетесь. Если вы думаете , что я стала меньше принимать участие в жизни сына, то вы тоже ошибаетесь. Если вы думаете, что я он будет у кого- то на полном воспитании или проживании, то вы оооочень сильно ошибаетесь. К сожалению, у многих из вас мир ограничивается картинкой. Не выложил - не было. Не все так живут и не все желают жить на публику чтобы показать свои материнские качества. Кому как удобно , пусть так и живут. И прошу не лезть в мою семейную жизнь со своим слепым осуждением. Если сейчас так происходит - значит так надо. И совсем скоро я буду вместе со своим сыном и сделаю ВСЁ чтобы он и не вспомнил эти недели разлуки со мной. Всем счастья, здоровья и адекватности», - написала Анастасия в сети.

Анастасия Решетова отреагировала на критику того, что часто оставляет ребенка


Что ж, если скоро она планирует быть с сыном, возможно сейчас хлопочет о том, чтобы перевезти его на постоянку в Дубай. Но вот согласится ли на это Тимати, это другой вопрос.

Анастасия Решетова отреагировала на критику того, что часто оставляет ребенка

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Решетова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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