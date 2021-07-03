Анастасия Решетова отреагировала на критику того, что часто оставляет ребенка

В последний год она плотно обосновалась в Дубае, где, по слухам, является содержанкой местного бизнесмена. А недавно располневшая модель и вовсе призналась, что стала резидентом Эмиратов.Пока Настя-Амина катается по миру, её сын Ратмир оставлен на попечение нянь в Москве. Папаша Тимати тоже занят собой и своими проектами, бабе Симоне Ратмира дают разве что по великим праздникам. Так что, мальчик живёт с гувернантками, а когда мама наконец на недельку другую появляется дома, ребёнок вцепляется в неё обезумев от счастья. Неоднократно поведение Решетовой критиковали окружающие, а от подписчиков ей особенно достаётся. Терпение Настасьи лопнуло, и она решила высказаться.«С уверенностью могу сказать, что критика любого рода на данный момент не имеет на меня никакого влияния. Кроме… кроме высказываний о том , какая я в роли матери. Я прекрасно осознаю, что не совсем правильно оставлять своего ребёнка на период в несколько недель, учитывая его крохотный возраст. Если вы думаете , что мне это доставляет радости, то вы ошибаетесь. Если вы думаете , что я стала меньше принимать участие в жизни сына, то вы тоже ошибаетесь. Если вы думаете, что я он будет у кого- то на полном воспитании или проживании, то вы оооочень сильно ошибаетесь. К сожалению, у многих из вас мир ограничивается картинкой. Не выложил - не было. Не все так живут и не все желают жить на публику чтобы показать свои материнские качества. Кому как удобно , пусть так и живут. И прошу не лезть в мою семейную жизнь со своим слепым осуждением. Если сейчас так происходит - значит так надо. И совсем скоро я буду вместе со своим сыном и сделаю ВСЁ чтобы он и не вспомнил эти недели разлуки со мной. Всем счастья, здоровья и адекватности», - написала Анастасия в сети.Что ж, если скоро она планирует быть с сыном, возможно сейчас хлопочет о том, чтобы перевезти его на постоянку в Дубай. Но вот согласится ли на это Тимати, это другой вопрос.