Где находится дочь хоккеиста Алексея Терещенко

Спортсмен сам обратился в полицию с заявлением. Ну а сегодня выяснилось, что ребёнок нашёлся и в данный момент находится в доме матери Тарещенко. Сам хоккеист уже был в отделении полиции и забрал заявление.«В этот же день от гражданина поступило заявление, в котором он просит дальнейшую проверку по факту исчезновения ребенка не проводить в связи с тем, что дочь нашлась. В настоящее время девочка находится у своей бабушки», - рассказали в МВД.При этом Алексей на вопросы журналистов, что же собственно произошло, ответил резко, едва скрывая раздражение, что его дочь никто и крал и вообще, никакого заявления не было вовсе.«Да кто вам все это говорит-то? Никакого заявления в полицию я не писал, даже комментировать не буду. Никакого уголовного дела нет», - отрезал Терещенко.Известно, что на данный момент спортсмен и его жена в стадии развода. Судебный процесс идёт тяжело, так как пара никак не может поделить несовершеннолетних сына и дочь и определить, с кем же они останутся жить. На уступки никто из супругов идти не собирается.