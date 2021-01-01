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Где находится дочь хоккеиста Алексея Терещенко

Сегодня, 16:21
Вчера стало известно, что у звезды российского хоккея Алексея Терещенко похитили 12-летнюю дочь.

Где находится дочь хоккеиста Алексея Терещенко
Спортсмен сам обратился в полицию с заявлением. Ну а сегодня выяснилось, что ребёнок нашёлся и в данный момент находится в доме матери Тарещенко. Сам хоккеист уже был в отделении полиции и забрал заявление.

Где находится дочь хоккеиста Алексея Терещенко


«В этот же день от гражданина поступило заявление, в котором он просит дальнейшую проверку по факту исчезновения ребенка не проводить в связи с тем, что дочь нашлась. В настоящее время девочка находится у своей бабушки», - рассказали в МВД.

Где находится дочь хоккеиста Алексея Терещенко


При этом Алексей на вопросы журналистов, что же собственно произошло, ответил резко, едва скрывая раздражение, что его дочь никто и крал и вообще, никакого заявления не было вовсе.

«Да кто вам все это говорит-то? Никакого заявления в полицию я не писал, даже комментировать не буду. Никакого уголовного дела нет», - отрезал Терещенко.

Известно, что на данный момент спортсмен и его жена в стадии развода. Судебный процесс идёт тяжело, так как пара никак не может поделить несовершеннолетних сына и дочь и определить, с кем же они останутся жить. На уступки никто из супругов идти не собирается.

Где находится дочь хоккеиста Алексея Терещенко

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Ключевые слова: julianews, Алексей Терещенко

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Где находится дочь хоккеиста Алексея Терещенко Вчера стало известно, что у звезды российского хоккея Алексея Терещенко похитили 12-летнюю дочь.
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