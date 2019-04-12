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Александр Левенбук рассказал, что Алла Пугачева обещала ему вернуться в Россию

Сегодня, 16:10
В отличие от своего муженька, Алла Пугачева ведёт себя мудрее.

Александр Левенбук рассказал, что Алла Пугачева обещала ему вернуться в Россию
Напомним, уехав в Израиль, Максим Галкин начал делать странные заявления о стране, грубить своим поклонникам и употреблять в монологах брань, адресованную им, предварительно закрыв комментарии. С Первого канала его оперативно уволили и нашли ему замену, концерты отменили, а народ слышать о нём не желает. Подлила масла в огонь и Маргарита Симоньян, своей речью об ориентации Максима.

Александр Левенбук рассказал, что Алла Пугачева обещала ему вернуться в Россию


На протяжении всего этого шоу, Алла Борисовна пока не проронила ни слова. Более того, несмотря ни на что, критикуют именно Галкина, а вот артистке публика оказывает поддержку, отмечая её музыкальные заслуги. Некоторые преданные фанаты Примадонны задаются вопросом, а вернётся ли она теперь в Россию вообще? Особенно на фоне слухов о том, что замок семейства в деревне Грязи, якобы, готовят к продаже.

Александр Левенбук рассказал, что Алла Пугачева обещала ему вернуться в Россию


Близкий друг Пугачевой член Общественного совета российского еврейского конгресса Александр Левенбук заверил, что артистка намерена вернуться в Россию осенью. Якобы она сама ему это сказала в недавнем разговоре.

«Ей незачем уезжать. Она в России авторитетный человек, влиятельный, любимый миллионами. Алла мне лично обещала вернуться осенью! Мы созванивались незадолго до ее отъезда. А она слов на ветер не бросает: раз сказала, значит, вернется», - рассказал Левенбук.

Что ж, до осени ещё надо дожить. Вполне возможно, что Пугачева и Галкин уже обживутся к тому времени в Израиле. Тем более, что юмористу теперь будет сложно найти в России работу.

Александр Левенбук рассказал, что Алла Пугачева обещала ему вернуться в Россию

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Ключевые слова: julianews, Алла Пугачева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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