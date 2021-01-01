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Виктория Романец заявила, что разводится с Антоном Гусевым

Сегодня, 13:18
Виктория Романец и Антон Гусев женаты четыре года.

Виктория Романец заявила, что разводится с Антоном Гусевым
В последнее время в сети ходили слухи об их разводе, но супруги их не подтверждали. Теперь же бывшая участница "Дом-2" сообщила подписчикам о том, что уличила Гусева в измене.

Виктория Романец заявила, что разводится с Антоном Гусевым


"В два часа ночи так случилось, что я облокотилась на диван и увидела то, что не должна была увидеть в телефоне у Антона. Соответственно, дальше последовал скандал, куча клятв, куча придуманных версий, что я где-то неправильно поняла, где-то что-то недосмотрела. Но по факту я видела то, что видела", - рассказала Романец.

Виктория Романец заявила, что разводится с Антоном Гусевым


После этого она решила, что их отношения закончены и собирается подать на развод. Правда блогерам сейчас живется не так сладко как раньше. Возможно супруги таким образом просто решили привлечь интерес к своим соцсетям.

Виктория Романец заявила, что разводится с Антоном Гусевым

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Ключевые слова: julianews, Виктория Романец, Антон Гусев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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