Виктория Романец заявила, что разводится с Антоном Гусевым

В последнее время в сети ходили слухи об их разводе, но супруги их не подтверждали. Теперь же бывшая участница "Дом-2" сообщила подписчикам о том, что уличила Гусева в измене."В два часа ночи так случилось, что я облокотилась на диван и увидела то, что не должна была увидеть в телефоне у Антона. Соответственно, дальше последовал скандал, куча клятв, куча придуманных версий, что я где-то неправильно поняла, где-то что-то недосмотрела. Но по факту я видела то, что видела", - рассказала Романец.После этого она решила, что их отношения закончены и собирается подать на развод. Правда блогерам сейчас живется не так сладко как раньше. Возможно супруги таким образом просто решили привлечь интерес к своим соцсетям.