Клара Новикова пожаловалась, что скучает по детям

Артистка родилась в Киеве, но уже давно живёт и работает в Москве. Россия и Украина очень важны для Новиковой. Вместе с тем, последние 8 лет она не была в Киеве, так как местные власти внесли её в чёрный список из-за гастролей по Крыму.Многие годы юмористка не навещала близких и не была на могиле родителей. Сейчас она ищет способы помочь родственникам в Украине, но отправить денежные переводы не представляется возможным.«Это моя Родина. Как мне себя поделить. Мое сердце здесь, а душа там. Как мне разделить сердце и душу», - сетует Новикова.Тяжёлую ситуацию она переживает самостоятельно, так как дочь и внуки заняты своими делами и не всегда её поддерживают.«Я часто бываю «в себе», сама с собой. Я 24 часа не могу «кувыркаться». Но в уединении не всегда хорошо. Иногда я наливаю себе бокал вина, сама с собой поговорю. Я даже иногда не знаю, кому позвонить, чтобы выйти из этого состояния. Я боюсь на кого-то свои проблемы перенести, мне не хочется никого погружать в это. Я же взрослый человек — мне есть о чем подумать… Я скучаю по детям, а у них нет времени столько, сколько бы я от них хотела. У них своя жизнь», - с грустью заключила Клара Новикова.Напомним, у юмористки есть взрослая дочь Мария, которая подарила ей троих внуков. Наследница Новиковой работает журналистом и преподаёт в театральном университете. Муж Марии тоже преподаёт - античную литературу. Старший внук Новиковой пошёл по стопам родителей, он работает учителем истории в школе.