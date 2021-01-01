Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Клара Новикова пожаловалась, что скучает по детям

Вчера, 16:54
У Клары Новиковой довольно сложный период в жизни.

Клара Новикова пожаловалась, что скучает по детям
Артистка родилась в Киеве, но уже давно живёт и работает в Москве. Россия и Украина очень важны для Новиковой. Вместе с тем, последние 8 лет она не была в Киеве, так как местные власти внесли её в чёрный список из-за гастролей по Крыму.

Клара Новикова пожаловалась, что скучает по детям


Многие годы юмористка не навещала близких и не была на могиле родителей. Сейчас она ищет способы помочь родственникам в Украине, но отправить денежные переводы не представляется возможным.

«Это моя Родина. Как мне себя поделить. Мое сердце здесь, а душа там. Как мне разделить сердце и душу», - сетует Новикова.

Тяжёлую ситуацию она переживает самостоятельно, так как дочь и внуки заняты своими делами и не всегда её поддерживают.

Клара Новикова пожаловалась, что скучает по детям


«Я часто бываю «в себе», сама с собой. Я 24 часа не могу «кувыркаться». Но в уединении не всегда хорошо. Иногда я наливаю себе бокал вина, сама с собой поговорю. Я даже иногда не знаю, кому позвонить, чтобы выйти из этого состояния. Я боюсь на кого-то свои проблемы перенести, мне не хочется никого погружать в это. Я же взрослый человек — мне есть о чем подумать… Я скучаю по детям, а у них нет времени столько, сколько бы я от них хотела. У них своя жизнь», - с грустью заключила Клара Новикова.

Напомним, у юмористки есть взрослая дочь Мария, которая подарила ей троих внуков. Наследница Новиковой работает журналистом и преподаёт в театральном университете. Муж Марии тоже преподаёт - античную литературу. Старший внук Новиковой пошёл по стопам родителей, он работает учителем истории в школе.

Клара Новикова пожаловалась, что скучает по детям

← Что Игорь Николаев сказал о семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина Моргенштерн сообщил, что боится вернуться в Россию →

Ключевые слова: julianews, Клара Новикова

Количество просмотров: 1 703
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Федук и Саша Новикова показали, как выглядит их дочь
"Все время плохо": Жена Федука Саша Новикова пожаловалась на тяжелую беременность
"Некому позвонить": Ольга Бузова пожаловалась на одиночество
Из-за тяжелого характера Клары Новиковой ее родным приходится нелегко
Опубликован первый кадр с Марго Робби в образе Барби в одноименном фильме Актриса Марго Робби появится на мировых экранах в образе Барби летом 2023 года.
Ксения Собчак посетила открытие Драматического театра Порхающая по миру Ксения Собчак нашла время, чтобы заглянуть в Москву и появиться на открытии после ремонта Драматического театра на Малой Бронной.
Моргенштерн сообщил, что боится вернуться в Россию Репер Моргенштерн загнал себя в сложное положение и теперь скитается по заграницам.
Клара Новикова пожаловалась, что скучает по детям У Клары Новиковой довольно сложный период в жизни.
Что Игорь Николаев сказал о семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина Позавчера Маргарита Симоньян не постеснялась озвучить о семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина то, о чем многие и так догадывались.
Лайма Вайкуле высказалась о Маргарите Симоньян Лайма Вайкуле многие годы водит дружбу с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой, и наверняка знает их семейные тайны.
Супруга Михаила Башкатова ждет четвертого ребенка Оказывается, звезда скетч-шоу «Даешь молодежь» и сериала «Кухня» Михаил Башкатов в скором времени станет отцом в четвертый раз.
Первый канал возобновил съемки программы «Сегодня вечером» без Максима Галкина Похоже, что Максим Галкин, действительно «сжег мосты» и если шоу Ивана Урганта имеет шансы на возвращение в эфир в прежнем формате и с тем же ведущим, то на Галкине уже поставлен крест.
Хейли Бибер рассказала, что перенесла операцию на сердце В марте 25-летняя Хейли Бибер попала в больницу с нарушением координации и речи.
Павлу Мамаеву удалось снизить алименты на содержание своей дочери Еще недавно Алана Мамаева радовалась, что суд постановил Павлу Мамаеву ежемесячно выплачивать треть своих доходов дочери.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.