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Хейли Бибер рассказала, что перенесла операцию на сердце

Сегодня, 11:27
В марте 25-летняя Хейли Бибер попала в больницу с нарушением координации и речи.

Хейли Бибер рассказала, что перенесла операцию на сердце
Врачи обнаружили у нее тормб в головном мозге, который вызывал нехватку кислорода.

Хейли Бибер рассказала, что перенесла операцию на сердце


Теперь модель решила рассказать, что после этого ей пришлось перенести операцию на сердце для закрытия овального окна. Так как открытое овальное окно может привести к инсульту, инфаркту миокарда и заболеваниям головного мозга.

Хейли Бибер рассказала, что перенесла операцию на сердце


"Я чувствую большое облегчение от того, что мы смогли во всем разобраться и решить эту проблему. Я могу оставить эту страшную ситуацию позади и просто жить своей жизнью", - рассказала Хейли.

Судя по тому, что она уже активно посещает светские мероприятия - здоровью Хейли больше ничего не угрожает.

Хейли Бибер рассказала, что перенесла операцию на сердце

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Ключевые слова: julianews, Хейли Бибер

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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