Хейли Бибер рассказала, что перенесла операцию на сердце

Врачи обнаружили у нее тормб в головном мозге, который вызывал нехватку кислорода.Теперь модель решила рассказать, что после этого ей пришлось перенести операцию на сердце для закрытия овального окна. Так как открытое овальное окно может привести к инсульту, инфаркту миокарда и заболеваниям головного мозга."Я чувствую большое облегчение от того, что мы смогли во всем разобраться и решить эту проблему. Я могу оставить эту страшную ситуацию позади и просто жить своей жизнью", - рассказала Хейли.Судя по тому, что она уже активно посещает светские мероприятия - здоровью Хейли больше ничего не угрожает.