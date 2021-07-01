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Павлу Мамаеву удалось снизить алименты на содержание своей дочери

Сегодня, 11:13
Еще недавно Алана Мамаева радовалась, что суд постановил Павлу Мамаеву ежемесячно выплачивать треть своих доходов дочери.

Павлу Мамаеву удалось снизить алименты на содержание своей дочери
Еще недавно Алана Мамаева радовалась, что суд постановил Павлу Мамаеву ежемесячно выплачивать треть своих доходов дочери. А вот футболисту и его новой супруге это совсем не понравилось. Спортсмен отправился в суд, и там ему удалось заметно снизить сумму алиментов. Теперь Мамаев будет выплачивать Алисе 1/6 часть своих доходов.

Павлу Мамаеву удалось снизить алименты на содержание своей дочери


Правда на этот раз осталась недовольна Алана.

Павлу Мамаеву удалось снизить алименты на содержание своей дочери


"Каково было мое удивление, когда суд вынес решение об 1/6 от всех доходов, ссылаясь на то, что Мамаев выплачивает алименты матери, которая, к слову, имеет ИП, несколько объектов недвижимости, жилой и не жилой (купленной на деньги, нажитые в нашем браке, когда Мамаев, скрывая от меня, оформлял квартиры на родителей)" - заявила бывшая жена футболиста.

Так что продолжение следует.

Павлу Мамаеву удалось снизить алименты на содержание своей дочери

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Ключевые слова: julianews, Павел Мамаев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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