Павлу Мамаеву удалось снизить алименты на содержание своей дочери

Еще недавно Алана Мамаева радовалась, что суд постановил Павлу Мамаеву ежемесячно выплачивать треть своих доходов дочери. А вот футболисту и его новой супруге это совсем не понравилось. Спортсмен отправился в суд, и там ему удалось заметно снизить сумму алиментов. Теперь Мамаев будет выплачивать Алисе 1/6 часть своих доходов.Правда на этот раз осталась недовольна Алана."Каково было мое удивление, когда суд вынес решение об 1/6 от всех доходов, ссылаясь на то, что Мамаев выплачивает алименты матери, которая, к слову, имеет ИП, несколько объектов недвижимости, жилой и не жилой (купленной на деньги, нажитые в нашем браке, когда Мамаев, скрывая от меня, оформлял квартиры на родителей)" - заявила бывшая жена футболиста.Так что продолжение следует.