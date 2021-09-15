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"Опять онкологию": Возлюбленный Лены Катиной рассказал о своей болезни

Вчера, 21:58
Осенью прошлого года Лена Катина рассказала, что она вновь не одинока.

"Опять онкологию": Возлюбленный Лены Катиной рассказал о своей болезни
Избранником певицы стал заместитель председателя правления "Тинькофф" Дмитрий Спиридонов.

"Опять онкологию": Возлюбленный Лены Катиной рассказал о своей болезни


А недавно в своей соцсети он опубликовал снимок, который встревожил подписчиков - голова Дмитрия была полностью лысой. Как оказалось, у мужчины случился рецидив рака щитовидной железы.

"Опять онкологию": Возлюбленный Лены Катиной рассказал о своей болезни


"Я опять поимел онкологию. Был утром в больнице, прекрасная новость — маркеров у меня больше нет. Ресницы и брови отрастают. Настроение с каждым днем лучше. Я так боялся флешбэка 2014 года, когда впервые с этим столкнулся. Я так переживал, что это вернется вновь. Вернулось. Но я победил", - рассказал Спиридонов.

Позже он посвятил Катиной трогательный пост, сообщив, что она помогла ему справиться с болезнью, и ради нее он будет продолжать жить.

"Опять онкологию": Возлюбленный Лены Катиной рассказал о своей болезни

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Ключевые слова: julianews, Лена Катина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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