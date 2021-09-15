"Опять онкологию": Возлюбленный Лены Катиной рассказал о своей болезни

Избранником певицы стал заместитель председателя правления "Тинькофф" Дмитрий Спиридонов.А недавно в своей соцсети он опубликовал снимок, который встревожил подписчиков - голова Дмитрия была полностью лысой. Как оказалось, у мужчины случился рецидив рака щитовидной железы."Я опять поимел онкологию. Был утром в больнице, прекрасная новость — маркеров у меня больше нет. Ресницы и брови отрастают. Настроение с каждым днем лучше. Я так боялся флешбэка 2014 года, когда впервые с этим столкнулся. Я так переживал, что это вернется вновь. Вернулось. Но я победил", - рассказал Спиридонов.Позже он посвятил Катиной трогательный пост, сообщив, что она помогла ему справиться с болезнью, и ради нее он будет продолжать жить.