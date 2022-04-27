Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

"Все рушит": Дилара рассказала о проблемах Моргенштерна

Вчера, 19:44
Несмотря на громкое заявление, некоторые уверены, что проблемы с психическим здоровьем у Алишера Моргенштерна уже давно.

"Все рушит": Дилара рассказала о проблемах Моргенштерна
Однако, его жена, с которой они якобы разводятся, уверяет, что ситуация обострилась и усугубилась.

"Все рушит": Дилара рассказала о проблемах Моргенштерна


Мол, началось все после того, как артист уехал из России. Ему не нравилось, что его постоянно пытаются судить за пропаганду наркотиков в песнях. Мол, свободы слова не дают. Он перебрался в Дубай, только вот строить карьеру и зарабатывать «на удаленке» не так-то просто. Концертов практически нет, а песни Моргенштерна больше не задерживаются на верхушках чартов. Кризис в творчестве артист переживает тяжело.

"Все рушит": Дилара рассказала о проблемах Моргенштерна


«Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», - сетует Зинатуллина.

К слову, подписчики девушки накинулись на неё с обвинениями в том, что она разглагольствует на публику, вместо того, чтобы спасать утопающего в пьянках мужа и оказывать ему поддержку в трудной ситуации.

"Все рушит": Дилара рассказала о проблемах Моргенштерна


«Вот такая у них любовь, вместо того, чтобы помочь, она его позорит на всю страну откровениями», «Могла бы попытаться его поддержать!», «На фиг нужен этот алкаш ненормальный, от него как раз надо бежать! Он сам докатился до этой ситуации», - рассуждают в сети.

← Дочка Розы Сябитовой ждет ребенка За что Эммануил Виторган потребовал извинений от Никиты Михалкова →

Ключевые слова: julianews, Моргенштерн

Количество просмотров: 1 599
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Дилара посетила концерт Моргенштерна в Тель-Авиве
Дилара похвастаслась подарками от Моргенштерна
Жена Моргенштерна сообщила, что они не носят обручальные кольца
Как девушка Моргенштерна прокомментировала заявление о его внебрачном ребёнке ?
"Опять онкологию": Возлюбленный Лены Катиной рассказал о своей болезни Осенью прошлого года Лена Катина рассказала, что она вновь не одинока.
За что Эммануил Виторган потребовал извинений от Никиты Михалкова Бесогон Михалков порассуждал о патриотизме, поместив некоторых знаменитостей в блок предателей Родины.
"Все рушит": Дилара рассказала о проблемах Моргенштерна Несмотря на громкое заявление, некоторые уверены, что проблемы с психическим здоровьем у Алишера Моргенштерна уже давно.
Дочка Розы Сябитовой ждет ребенка В 2020 году телесваха Роза Сябитова в очередной раз выдала замуж дочь Ксению.
Мадонна рассталась со своим бойфрендом Как часто бывает, Ахмалик был танцором в группе Мадонны ив 2019 году их рабочие отношения переросли в «любовь».
Дана Борисова отпраздновала 5 лет трезвой жизни Дана Борисова отпраздновала юбилей твоей трезвой жизни - 5 лет без наркотиков, ну или почти без них, ибо порой возникали сомнения.
Анна Городжая рассказала, где в этом году планируют отдыхать российские звёзды Миссис Россия, соучредитель свадебного агентства «Свадьберри», организатор звёздных свадеб Анна Городжая дала советы тем, кто уже сейчас задумывается о летнем отдыхе, поведав о том, к каким местам присматриваются звёзды российского шоу-бизнеса.
Психиатр назвал диагноз Эмбер Херрд Суды между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд становятся все интересней.
Яна Ясс порадовала искушённого слушателя стильным треком "Цветы лотоса" В новой песне певицы Яны Ясс "Цветы Лотоса" дождливая весна на сердце перекликается с настроением трека. Этот ливень - это метафора не горести или уныния, а олицетворение очищения и любви. Благодаря добрым чувствам приходит рассвет, пробуждающий то самое необъятное бесконечное вечное, расцветающее, как лотос в наших душах и сердцах.
Евгений Петросян поделился снимком с сыном В блоге Евгения Петросяна нечасто можно увидеть семейные снимки.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.