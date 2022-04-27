"Все рушит": Дилара рассказала о проблемах Моргенштерна

Однако, его жена, с которой они якобы разводятся, уверяет, что ситуация обострилась и усугубилась.Мол, началось все после того, как артист уехал из России. Ему не нравилось, что его постоянно пытаются судить за пропаганду наркотиков в песнях. Мол, свободы слова не дают. Он перебрался в Дубай, только вот строить карьеру и зарабатывать «на удаленке» не так-то просто. Концертов практически нет, а песни Моргенштерна больше не задерживаются на верхушках чартов. Кризис в творчестве артист переживает тяжело.«Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», - сетует Зинатуллина.К слову, подписчики девушки накинулись на неё с обвинениями в том, что она разглагольствует на публику, вместо того, чтобы спасать утопающего в пьянках мужа и оказывать ему поддержку в трудной ситуации.«Вот такая у них любовь, вместо того, чтобы помочь, она его позорит на всю страну откровениями», «Могла бы попытаться его поддержать!», «На фиг нужен этот алкаш ненормальный, от него как раз надо бежать! Он сам докатился до этой ситуации», - рассуждают в сети.