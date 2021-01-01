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Дана Борисова отпраздновала 5 лет трезвой жизни

Вчера, 18:07
Дана Борисова отпраздновала юбилей твоей трезвой жизни - 5 лет без наркотиков, ну или почти без них, ибо порой возникали сомнения.

Дана Борисова отпраздновала 5 лет трезвой жизни
Тем не менее, телеведущая прошла этот тернистый путь и сейчас в неплохой кондиции.

Дана Борисова отпраздновала 5 лет трезвой жизни


В личном блоге Дана поделилась с подписчиками своими мыслишками по этому поводу, напомнив, что в этот день 5 лет назад Андрей Малахов с подачи матери Борисовой отправил её в реабилитационный центр на Самуи. Куда она полетела спрятав порошок в лифчике. Правда, фокус этот не прошёл. Тогда Дана провела на острове полгода, ну и затем периодически туда возвращалась для продолжения лечения.

Эксперт по наркотикам и пластике признаётся, что эти события стали переломными в её жизни, ведь она практически потеряла себя, погрязнув в пьяном московском угаре.


«Компанию периодически составляли мужчины, незнакомые нетрезвые люди и «дилер - продюсер», которого я прописала в своей квартире и отдала ему свой джип Audi, умереть должна была уже…», - ностальгирует Борисова.

Сейчас Дана держится подальше от алкоголя и препаратов, она занята работой на телевидении.

Дана Борисова отпраздновала 5 лет трезвой жизни


По случаю важной даты телеведущая получила трогательный подарок от дочери - букет цветов, пижаму и нежное письмо.

Дана Борисова отпраздновала 5 лет трезвой жизни

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Ключевые слова: julianews, Дана Борисова

Количество просмотров: 1 495
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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