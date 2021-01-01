Дана Борисова отпраздновала 5 лет трезвой жизни

Тем не менее, телеведущая прошла этот тернистый путь и сейчас в неплохой кондиции.В личном блоге Дана поделилась с подписчиками своими мыслишками по этому поводу, напомнив, что в этот день 5 лет назад Андрей Малахов с подачи матери Борисовой отправил её в реабилитационный центр на Самуи. Куда она полетела спрятав порошок в лифчике. Правда, фокус этот не прошёл. Тогда Дана провела на острове полгода, ну и затем периодически туда возвращалась для продолжения лечения.Эксперт по наркотикам и пластике признаётся, что эти события стали переломными в её жизни, ведь она практически потеряла себя, погрязнув в пьяном московском угаре.«Компанию периодически составляли мужчины, незнакомые нетрезвые люди и «дилер - продюсер», которого я прописала в своей квартире и отдала ему свой джип Audi, умереть должна была уже…», - ностальгирует Борисова.Сейчас Дана держится подальше от алкоголя и препаратов, она занята работой на телевидении.По случаю важной даты телеведущая получила трогательный подарок от дочери - букет цветов, пижаму и нежное письмо.