Евгений Плющенко показал своего старшего сына от первого брака

Мальчика родила первая жена фигуриста, дочь питерского бизнесмена Мария Ермак. Так уж вышло, что на свет он появился через два месяца после развода супругов. Долгое время спортсмен не поддерживал отношения с ребёнком, Мария всячески препятствовала общению.Со временем Плющенко наладил контакт с парнем и сейчас они общаются по мере возможности. Егор дружит с младшими братьями и порой ездит в отпуска с Евгением и его семейством. А на днях фигурист показал сына в личном блоге. Поклонники отметили, что парень «ну вылитый отец!».После развода с Ермак на Плющенко набросилась общественность, мол, бросил беременную жену, сволочь. Сам спортсмен тогда заявил, что они с Марией не сошлись характерами. Она, мол, ревновала его, донимала подозрениями, устраивала разборки из-за долгих тренировок, а потом начала настаивать, чтобы он вовсе ушёл из спорта.Кстати, будучи в браке пара решила, что сына они назовут Кристианом, это имя придумал Евгений, он даже покупал детскую одежду с этим именем. Но, после развода и последующего рождения ребёнка Мария назло экс-мужу назвала наследника Егором и через суд лишила его отцовской фамилии, так что, зовут его Егор Ермак. Тогда в окружении Плющенко делились, что это стало для него большим ударом.После развода с фигуристом, через некоторое время его бывшая супруга вышла замуж за бизнесмена из Санкт - Петербурга, но этот брак также закончился разводом.