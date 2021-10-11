Директор Бориса Моисеева рассказал сколько тратит на уход за артистом

Стало известно, что певец и его менеджер закончили сделку пожизненной ренты, согласно которой Горох обязан содержать артиста до конца его жизни, а после ему достанется квартира Моисеева.К слову, жильё Бориса оценивается в 70 миллионов рублей. В связи с этим многие обвиняют Гороха в меркантильности, отмечая, что живёт его подопечный очень скромно, а за такой подарок, как квартира в Москве, директор мог бы обеспечивать артиста получше. Но, Сергей Горох заверил, что Моисеев ни в чем не нуждается. На его содержание он тратит почти 100 тысяч рублей в месяц.«Я оплачиваю все его расходы, лекарства, уход за ним. Все это идет из моих денег», - рассказал Сергей, добавив, что пенсия артиста в размере 25 тысяч рублей и авторские остаются у Моисеева. Часть дохода певец меняет на евро и откладывает.Горох также добавил, что идея заключения договора ренты исходила от Бориса Моисеева, а он сам сначала не очень-то хотел в это ввязываться, но поддался на уговоры.