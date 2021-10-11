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Директор Бориса Моисеева рассказал сколько тратит на уход за артистом

Сегодня, 15:43
Известно, что Борис Моисеев уже несколько лет не может оправится от последствий инсульта, заботу о нем взял на себя его директор Сергей Горох, но не за просто так.

Директор Бориса Моисеева рассказал сколько тратит на уход за артистом
Стало известно, что певец и его менеджер закончили сделку пожизненной ренты, согласно которой Горох обязан содержать артиста до конца его жизни, а после ему достанется квартира Моисеева.

Директор Бориса Моисеева рассказал сколько тратит на уход за артистом


К слову, жильё Бориса оценивается в 70 миллионов рублей. В связи с этим многие обвиняют Гороха в меркантильности, отмечая, что живёт его подопечный очень скромно, а за такой подарок, как квартира в Москве, директор мог бы обеспечивать артиста получше. Но, Сергей Горох заверил, что Моисеев ни в чем не нуждается. На его содержание он тратит почти 100 тысяч рублей в месяц.

Директор Бориса Моисеева рассказал сколько тратит на уход за артистом


«Я оплачиваю все его расходы, лекарства, уход за ним. Все это идет из моих денег», - рассказал Сергей, добавив, что пенсия артиста в размере 25 тысяч рублей и авторские остаются у Моисеева. Часть дохода певец меняет на евро и откладывает.

Горох также добавил, что идея заключения договора ренты исходила от Бориса Моисеева, а он сам сначала не очень-то хотел в это ввязываться, но поддался на уговоры.

Директор Бориса Моисеева рассказал сколько тратит на уход за артистом

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Ключевые слова: julianews, Борис Моисеев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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