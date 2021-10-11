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Что случилось с актёром Валерием Магдьяш, исполнившим роль Джамшута в «Наша Russia»

Сегодня, 15:03
В 2000-х актёр Валерий Магдьяш купался в лучах славы, роль гастарбайтера Джамшута принесла ему славу и деньги.

Что случилось с актёром Валерием Магдьяш, исполнившим роль Джамшута в «Наша Russia»
А вот дальше жизнь повернулась иначе. Став состоятельным, актер решил продать свою квартиру и организовать бизнес. Жильё он продал, а когда отправился в банк, под дороге его ударили по голове арматурой и ограбили. Валерий почти неделю находился в коме. К счастью, мужчина пришёл в себя, но, после произошедшего, пошёл по кривой дорожке, начав пить.

Что случилось с актёром Валерием Магдьяш, исполнившим роль Джамшута в «Наша Russia»


Дошло до того, что некогда знаменитый актер стал скитаться по друзьям, так как ему было негде жить. Знакомые приютили его в Ессентуках, но вернуться к нормальной жизни это не помогло. Поклонники обратились к общественности, в результате осмотра жилища Магдьяша, выяснилось, что он превратил его в притон с залежами мусора и даже фекалий, и сам продолжал беспробудно пить.

Что случилось с актёром Валерием Магдьяш, исполнившим роль Джамшута в «Наша Russia»


В итоге, чтобы спасти Валерия, его поместили в приют для бездомных под Пятигорском, где он находится по сей день. Тут артист старается взять себя в руки и завязать с пьянством. Подопечные учреждения занимаются трудом, у каждого свои обязанности, а кроме того, они держат подсобное хозяйство и огород.

«Это не последний мой шанс, а единственный. Я убираюсь, начищаю все, в особенности, кухню. Спасибо всем, ведь мы питаемся натуральным продуктами, имеем свое хозяйство», - рассказал Магдьяш.

Дети и внуки не общаются с артистом, коллегии признаются, что считали, что тот давно умер. Между тем 70-летний Валерий пытается вернуться в профессию и уже иногда даёт концерты в ДК поселков Ставрополья, правда, особых заработков на данный момент это не приносит.

Что случилось с актёром Валерием Магдьяш, исполнившим роль Джамшута в «Наша Russia»

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Ключевые слова: julianews, Валерий Магдьяш

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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