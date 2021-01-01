Налоговая заблокировала счета Чулпан Хаматовой

Конечно, это здорово иметь домик в стране Евросоюза, но зарабатывать при этом миллионы в России. Правда, сейчас этот номер уже не проходит.Чулпан Хаматову уволили из театра «Современник» и, естественно, что никаких киноролей она уже не получит.У актрисы была возможность зарабатывать на онлайн курсах, где она все еще числится народной артисткой, хотя фактически отказалась от этого звания, но ей заблокировали счета.На днях стало известно, что по решению Федеральной налоговой службы России её расчётный счёт, как индивидуального предпринимателя заблокирован. Так что и здесь пока пролет.Правда, ей уже предложили работу в местном театре, но, как известно, постановок на русском языке там нет. Придется учить латышский.