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Налоговая заблокировала счета Чулпан Хаматовой

Сегодня, 13:31
После начала спецоперации Чулпан Хаматова, как бы, уехала в отпуск в Латвию, а потом решила не возвращаться и уже перевезла к себе детей.

Налоговая заблокировала счета Чулпан Хаматовой
Конечно, это здорово иметь домик в стране Евросоюза, но зарабатывать при этом миллионы в России. Правда, сейчас этот номер уже не проходит.

Налоговая заблокировала счета Чулпан Хаматовой


Чулпан Хаматову уволили из театра «Современник» и, естественно, что никаких киноролей она уже не получит.

У актрисы была возможность зарабатывать на онлайн курсах, где она все еще числится народной артисткой, хотя фактически отказалась от этого звания, но ей заблокировали счета.

Налоговая заблокировала счета Чулпан Хаматовой


На днях стало известно, что по решению Федеральной налоговой службы России её расчётный счёт, как индивидуального предпринимателя заблокирован. Так что и здесь пока пролет.

Правда, ей уже предложили работу в местном театре, но, как известно, постановок на русском языке там нет. Придется учить латышский.

Налоговая заблокировала счета Чулпан Хаматовой

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Ключевые слова: julianews, Чулпан Хаматова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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