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"Побыл полчаса": Виктория Дайнеко рассказала, что ее бывший муж редко общается с дочерью

Сегодня, 12:09
Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман развелись в 2017 году после двух лет брака.

"Побыл полчаса": Виктория Дайнеко рассказала, что ее бывший муж редко общается с дочерью
Гораздо дольше они уже выясняют отношения. При чем певица не стесняется выносить ссор из избы и регулярно поливает грязью бывшего мужа в СМИ.

"Побыл полчаса": Виктория Дайнеко рассказала, что ее бывший муж редко общается с дочерью


По ее словам, Дмитрий был тираном, и она подозревает его в шантаже. А в начале этого года Дайнеко подала в суд на бывшего, чтобы установить размер алиментов, так как сам Клейман не спешит финансово помогать дочери. Кстати, требует она всего лишь 16 тысяч рублей ежемесячно. А вот равнодушие барабанщика к ребенку ее сильно печалит.

"Побыл полчаса": Виктория Дайнеко рассказала, что ее бывший муж редко общается с дочерью


"Он пришел в последний раз в марте, а до этого был в начале декабря. Как же много дел у человека! Не находит он свободной минуты. Причем в декабре он побыл ровно полчаса", - заявила Виктория.

По ее словам, она не настраивает Лидию против ее отца, вот только верится в это с трудом.

"Побыл полчаса": Виктория Дайнеко рассказала, что ее бывший муж редко общается с дочерью

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Ключевые слова: julianews, Виктория Дайнеко

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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