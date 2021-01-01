"Побыл полчаса": Виктория Дайнеко рассказала, что ее бывший муж редко общается с дочерью

Гораздо дольше они уже выясняют отношения. При чем певица не стесняется выносить ссор из избы и регулярно поливает грязью бывшего мужа в СМИ.По ее словам, Дмитрий был тираном, и она подозревает его в шантаже. А в начале этого года Дайнеко подала в суд на бывшего, чтобы установить размер алиментов, так как сам Клейман не спешит финансово помогать дочери. Кстати, требует она всего лишь 16 тысяч рублей ежемесячно. А вот равнодушие барабанщика к ребенку ее сильно печалит."Он пришел в последний раз в марте, а до этого был в начале декабря. Как же много дел у человека! Не находит он свободной минуты. Причем в декабре он побыл ровно полчаса", - заявила Виктория.По ее словам, она не настраивает Лидию против ее отца, вот только верится в это с трудом.