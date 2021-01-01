Иосиф Пригожин задумался об израильском гражданстве

Конечно, Иосиф Пригожин все прекрасно понимает, что за пределами России у него работы нет и быть не может, но мысли об упущенных возможностях с гражданством не дают ему покоя.

Например, Пригожин и Валерия владеют домом на берегу Женевского озера, а старший сын певицы давно обосновался в Швейцарии и ведет там бизнес.Сейчас Иосиф Игоревич, не скрывает, что, наверное, мог бы получить для себя и семьи там гражданство, но время упущено и теперь сделать этого просто невозможно.Но для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по миру и пользоваться услугами западных банков, он задумался о получении израильского гражданства, что семье Пригожина вполне по силам. Сейчас там живет его мама и наличие гражданства этой страны Иосиф объясняет необходимостью летать туда часто. При этом продюсер подчеркивает, что жить и работать он. Естественно, будет только в России. Да мы и не спорим.