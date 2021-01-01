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Сколько зарабатывает Людмила Поргина в театре

Вчера, 14:52
Людмила Поргина уже неоднократно конфликтовала с директором «Ленкома» Марком Варшавером.

Сколько зарабатывает Людмила Поргина в театре
Вдова Николая Караченцова уверена, что руководитель учреждения её притесняет и не ценит. Он же в свою очередь заявляет, что Поргина не хочет работать, а мечтает просто получать высокую зарплату ни за что.

Сколько зарабатывает Людмила Поргина в театре


Актриса с возмущением поделилась, что на данный момент её зарплата в «Ленкоме» составляет 40 тысяч рублей, как у артиста массовки. Более серьезные роли Поргиной просто не дают.

Сколько зарабатывает Людмила Поргина в театре


«Считаю, то, что делает Марк Борисович, позорит только его. Ну как это так? Артистка проработала столько лет, сыграла столько ролей... А он задвинул меня в темноту, чтобы даже из зала не было видно. Сегодня я продолжаю играть в массовке... Заслуженная артистка, артистка высшей категорий, жена народного артиста! И зарплату получаю как артист массовки, который работает на низком уровне — 40 тысяч рублей», - высказалась Поргина.

Актриса добавила, что слова Варшавера о том, что она уже 30 лет толком не играла на сцене безосновательны. У неё был длительный перерыв, но из-за того, что нужно было ухаживать за Николаем Караченцовым. Бездарностью Поргина себя не чувствует, так как покойный муж считал её талантливой и многие друзья и коллеги тоже. Так что, Людмила Андреевна решила не обращать внимания на критику Марка Варшавера, она каждый день приходит в театр, где чувствует себя как дома и надеется, что вскоре ей дадут серьёзную роль в спектакле.

Сколько зарабатывает Людмила Поргина в театре

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Ключевые слова: julianews, Людмила Поргина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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