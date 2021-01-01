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"Умной оказалась я": Ольга Бузова высказалась о Дмитрие Тарасове

Вчера, 14:13
Ольга Бузова снова появилась в эфире Матч-ТВ, где торжественно помирилась с Дмитрием Губерниевым, а также приняла участие в обсуждениях важности медиа сферы.

"Умной оказалась я": Ольга Бузова высказалась о Дмитрие Тарасове
Так, во время своей речи певица не смогла удержаться от того, чтобы привести пример из своей жизни, в который раз упомянув своего бывшего мужа, а также бывшего капитана «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который оставшись без заработков и наплодив детей подался в блогеры. Бузова заявила, что изначально предполагала, что спортсмен может остаться у разбитого корыта после завершения карьеры, поэтому, ему необходимо думать о будущем и развиваться не только в футболе. Но он этого не понимал.

"Умной оказалась я": Ольга Бузова высказалась о Дмитрие Тарасове


«Я была замужем за спортсменом. И уже в 24 года, видя, как спортсмены ломаются на поле, понимала, что спорт может закончиться в любой момент. И мы, как пара с Дмитрием, должны были сделать бренд. Говорила ему, что нужно выстраивать медиаплан. Мы могли стать самой популярной парой в стране после завершения его карьеры — высокие, красивые! Контракты, нижнее белье, свое шоу и так далее... Но, к сожалению, умной в нашей семье оказалась только я, что бы ни говорили про мои умственные возможности. Вы все сейчас видите, что происходит с моей карьерой. Я продолжаю работать. Если не поддерживать популярность, то сохранить ее будет сложно. Предлагаю всем спортсменам отвечать согласием на предложение представителей каналов. Каждый должен выбирать свой путь», - подытожила Ольга.

"Умной оказалась я": Ольга Бузова высказалась о Дмитрие Тарасове


Тем временем, с закрытием популярной соцсети блогерам, в том числе и Бузовой с Тарасовым, приходится тяжко, ибо доходы упали. Если у певицы есть какой никакой потенциал для заработков с помощью песенок и участия в телешоу, то у Дмитрия все сложнее. Основной доход в семью приносила жена футболиста Анастасия Костенко, которая делала деньги на рекламе в блоге. Теперь же семейству, вероятно, придётся затянуть пояса.

"Умной оказалась я": Ольга Бузова высказалась о Дмитрие Тарасове

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Ключевые слова: julianews, Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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