Иван Краско рассказал о своем самочувствии

Его госпитализировали из-за последствий перенесенного инсульта.Артист рассказал журналистам, что все у него нормально, он лечится и даже надеется прожить еще немало лет.Краско добавил: «Мне выписывают лекарства, таблетки. Чувствую себя хорошо, да и отношение тут ко мне хорошее. Так что поправляюсь. Сейчас верю — вдруг и правда, до 120 лет смогу жить?!».Иван Иванович пояснил, что в медучреждении ему ставят капельницы, что необходимо для укрепления сосудистой системы.Расслабляться врачи не дают и заставляют двигаться, быть более или менее активным, насколько позволяет здоровье. Еще артист посещает различные процедуры.