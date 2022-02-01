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Иван Краско рассказал о своем самочувствии

Вчера, 23:13
Народный артист России Иван Краско снова попал в больницу.

Иван Краско рассказал о своем самочувствии
Его госпитализировали из-за последствий перенесенного инсульта.

Иван Краско рассказал о своем самочувствии


Артист рассказал журналистам, что все у него нормально, он лечится и даже надеется прожить еще немало лет.


Краско добавил: «Мне выписывают лекарства, таблетки. Чувствую себя хорошо, да и отношение тут ко мне хорошее. Так что поправляюсь. Сейчас верю — вдруг и правда, до 120 лет смогу жить?!».

Иван Краско рассказал о своем самочувствии


Иван Иванович пояснил, что в медучреждении ему ставят капельницы, что необходимо для укрепления сосудистой системы.

Расслабляться врачи не дают и заставляют двигаться, быть более или менее активным, насколько позволяет здоровье. Еще артист посещает различные процедуры.

Иван Краско рассказал о своем самочувствии

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Ключевые слова: Иван Краско, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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