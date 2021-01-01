Муж Гоар Аветисян посадил за руль их сына

И пока Гоар валяется на песочке, Сергей Григорянц проводит время с ребенком, чем очень доволен.
Правда, он начал уже перебарщивать и получил многочисленные замечания от подписчиков. Особенно их возмутил последний поступок мужчины.
В инстаграм он опубликовал видео, как сажает годовалого сына с пустышкой во рту за руль, и учить водить автомобиль.
В ролике слышны наставления папаши: «Едем? Коробку передач подвинь вот так. Сделай! Едем! Выруливай!».
Несмотря на то, что все происходило внутри крутой парковки, народ в сети разразился гневными замечаниями.
Григорянцу припомнили, что очень опасно сажать за руль и на переднее сиденье детей, особенно таких маленьких. Фолловеры Гоар уверены, когда она это увидит, вообще больше не будет оставлять Гаспара отцу.