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Муж Гоар Аветисян посадил за руль их сына

Сегодня, 14:12
Гоар Аветисян решила отдохнуть после стрессов, операций и развода со вторым супругом.

Муж Гоар Аветисян посадил за руль их сына
Она собрала подруг и улетела на Мальдивы. Маленького сна Гаспара визажист оставила бывшему и его родителям. С ними она старается поддерживать нормальные отношения ради мальчика.

Муж Гоар Аветисян посадил за руль их сына


И пока Гоар валяется на песочке, Сергей Григорянц проводит время с ребенком, чем очень доволен.

Муж Гоар Аветисян посадил за руль их сына


Правда, он начал уже перебарщивать и получил многочисленные замечания от подписчиков. Особенно их возмутил последний поступок мужчины.

Муж Гоар Аветисян посадил за руль их сына


В инстаграм он опубликовал видео, как сажает годовалого сына с пустышкой во рту за руль, и учить водить автомобиль.

В ролике слышны наставления папаши: «Едем? Коробку передач подвинь вот так. Сделай! Едем! Выруливай!».



Несмотря на то, что все происходило внутри крутой парковки, народ в сети разразился гневными замечаниями.

Григорянцу припомнили, что очень опасно сажать за руль и на переднее сиденье детей, особенно таких маленьких. Фолловеры Гоар уверены, когда она это увидит, вообще больше не будет оставлять Гаспара отцу.

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Ключевые слова: julianews, Гоар Аветисян

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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