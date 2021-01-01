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Михаил Щац считает, что его дочь употребляет слишком много алкоголя

Сегодня, 14:07
Михаил Щац признался, что всерьез обеспокоен отношением старшей дочери Софьи к алкоголю.

Михаил Щац считает, что его дочь употребляет слишком много алкоголя
Актер даже сделал ей замечание и попросил контролировать себя.

Михаил Щац считает, что его дочь употребляет слишком много алкоголя


Он признался, что ему совсем не понравилось, сколько девушка пила во время новогодних праздников и добавил: «Я к Соне обратился с замечанием таким… Потом уже понял, что это звучит несколько неожиданно. В общем, сделал ей замечание, что она много пьет».

Артист ведет собственное шоу и решил в эфире обсудить с наследницей волнующую его проблему. Чтобы было кому раздавать дочери советы, он пригласил коллегу Зою Яровицыну.

Михаил Щац считает, что его дочь употребляет слишком много алкоголя


Женщина когда-то употребляла, но переборола зависимость и не пьет уже 2 года. Он очень боится, что станет алкоголичкой, так ка в ее семье такие случаи не редкость.

Шац пояснил, что в 24 года София многовато выпивает, и он переживает за нее. В итоге вместе с Яровицыной они устроили Софье настоящую лекцию и теперь Михаил надеется, что девушка вообще не притронется к спиртному.

Михаил Щац считает, что его дочь употребляет слишком много алкоголя

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Ключевые слова: julianews, Михаил Шац

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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