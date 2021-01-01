Симона Юнусова сообщила, что у дочки Тимати есть няня

Бабуля прямо заявляла, что сыном Ратмиром модель не занимается. Он прожорливый и плохо развит для своего возраста. Бойко разговаривает, но это отнюдь не заслуга его матери, в просто няни стараются изо всех сил.Решетовой заниматься ребёнком некогда, она устраивает личную жизнь. Сама же Юнусова то и дело собирает восторги подписчиков, мол, какая она прекрасная бабушка. Все силы вкладывает в Алису, занимается её развитием, таскает по кружкам, приучает к домашнему хозяйству. Откуда только время и силы берёт, не понятно. В ответ на это Симона лишь тяжко вздыхает и скромно улыбается, отвечая, что делает всё это «от безысходности». Мол, кто, если не она?Но оказалось, что и Алисой на самом деле занимается няня. Которая не просто помогает Юнусовой, а практически живёт с ними постоянно. Симона уже считает женщину членом семьи. Такой поворот разочаровал поклонников матери Тимати, её корона сердобольной благородной бабули пошатнулась.«А я то думала, что вы сами управляетесь!», «А сами Решетовой претензии высказывали за нянь!», «Я разочарована в вас, Симона! Оказывается, там няня Алису воспитывает, а вовсе не вы!!», «А на Настю рот раскрывали! У самих няня дома живёт!», - отреагировали в сети.