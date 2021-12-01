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"Забытую певицу": что Михаил Терехин ответил Ольге Орловой

Вчера, 23:54
У обитателей террариума под названием Дом-2 горячая пора, на этот раз отношения выясняют Оля Бузова и Ксения Бородина, а там и остальные подтянулись.

"Забытую певицу": что Михаил Терехин ответил Ольге Орловой
Так, своё мнение высказала Ольга Орлова, наконец-то, а то народ уже начал переживать, что она так долго собирается с мыслями.

"Забытую певицу": что Михаил Терехин ответил Ольге Орловой


В своей пламенной речи телеведущая оскорбила чувства юриста Михаила Терехина, назвав его «недоюристом» и заявив, что никто его на пост ведущего шоу таки не звал. Как бы он не был уверен в обратном, ибо таланта вести передачу у него нет, как и у многих других отверженных претендентов. Уж не на Боню ли Оля намекает?

Адвокат не смог удержаться, напомнив Орловой, что и её на шоу взяли вовсе не за способности, а просто из жалости. Бывший муж пристроил.

«Как же смешно, что забытую всеми неплохую певицу, которая уже в возрасте, из жалости, бывший муж, который выкупил Дом-2 назначает ведущей исключительно за её талант. Ну вы серьезно?…», - негодует Терехин.

"Забытую певицу": что Михаил Терехин ответил Ольге Орловой


Он также добавил, что о том, кто «недо-» и «доюрист» Орловой рассуждать не стоит, ведь она за свою жизнь только и научилась, что открывать рот под фанеру, да говорить то, что надиктовывают редакторы.

"Забытую певицу": что Михаил Терехин ответил Ольге Орловой

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Ключевые слова: julianews, Ольга Орлова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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