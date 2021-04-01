"На дочь наплевать": за что подписчики раскритиковали Данилу Козловского

Но так уж вышло, что едва его возлюбленная Ольга Зуева родила дочь, как актёр её разлюбил и увлёкся Оксаной Акиньшиной, с которой состоит в отношениях по сей день. Данила и сам признается, что с экс-возлюбленной поступил, как последний мерзавец.После расставания с Зуевой, наследница, которую назвали Ода - Валентина, проживает в США вместе с матерью. Ну а Козловский, по мере возможности, с ней общается. Вот только видится он с девочкой очень редко. На днях актёр смог наконец выбраться в Штаты и навестил дочь. В блоге Данила разместил снимки, на которых показал, как празднуется день рождения Оды-Валентины, она открывает подарки и задувает свечи на торте.Вот только родилась девочка 2-го марта. Так что, праздник устроили заранее, в угоду приехавшему отцу. Ну а суеверные подписчики поспешили гневно упрекнуть артиста.«Так у неё день рождения в следующем месяце! Вы что с ума сошли?», «Очень плохая примета, а если дочь не доживет??», «Вы привлекаете несчастье в семью!!», «Папаша эгоист, ему в угоду и день рождения дочери передвинули, а он этого вообще не заслуживает!!», «Нельзя праздновать раньше! Вам на дочь наплевать!!», - верещат пользователи.А между тем, Козловский отметил, что и не знал, что можно кого-то так сильно любить! Эта фраза тоже не понравилась аудитории, мол, если бы так сильно любил, то не бросил бы семью.