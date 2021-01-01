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Иван Краско госпитализирован

Вчера, 15:45
Недавно появилась неутешительная информация о здоровье 91-летнего Ивана Краско.

Иван Краско госпитализирован
Стало известно, что он стоит на пороге слепоты из-за неправильно назначенного ранее лечения. Но в силу возраста, врачи не могут провести ему операцию.

Иван Краско госпитализирован


А сегодня стало известно, что артист снова госпитализирован. На это раз сказались последствия инсульта. По словам директора Краско, он чувствует себя плохо и даже отказался от новой роли в театре, что ему совершенно несвойственно, ведь работа не только помогает ему быть в обществе, но и необходима для поправки материального положения. Но, похоже, дела со здоровьем Ивана Ивановича обстоят серьезно.

Иван Краско госпитализирован


«Он на реабилитации после инсульта. Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное — то хорошо, то плохо», - поделился представитель актера.

Напомним, ещё с лета прошлого года Краско преследуют неприятности. У него были инсульт, коронавирус и серьезные проблемы со зрением. На данный момент он находится в клинике уже неделю и о выписке речи не идёт.

Иван Краско госпитализирован

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Ключевые слова: julianews, Иван Краско

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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