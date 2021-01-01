Иван Краско госпитализирован

Стало известно, что он стоит на пороге слепоты из-за неправильно назначенного ранее лечения. Но в силу возраста, врачи не могут провести ему операцию.А сегодня стало известно, что артист снова госпитализирован. На это раз сказались последствия инсульта. По словам директора Краско, он чувствует себя плохо и даже отказался от новой роли в театре, что ему совершенно несвойственно, ведь работа не только помогает ему быть в обществе, но и необходима для поправки материального положения. Но, похоже, дела со здоровьем Ивана Ивановича обстоят серьезно.«Он на реабилитации после инсульта. Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное — то хорошо, то плохо», - поделился представитель актера.Напомним, ещё с лета прошлого года Краско преследуют неприятности. У него были инсульт, коронавирус и серьезные проблемы со зрением. На данный момент он находится в клинике уже неделю и о выписке речи не идёт.