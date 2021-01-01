"Охватил ужас": Дарья Донцова сообщила о проблемах со здоровьем

Тогда у неё был диагностирован рак груди. Лечение было долгим и изнурительным, женщина перенесла не одну операцию.В итоге, ей пришлось отрезать молочные железы, чтобы выжить. К слову, многие считали, что Донцова просто дурит народ, притворяется больной, чтобы повысить продажи своих детективов. Дарья тогда отмела сомнения, показав аудитории тело, после операции. Ну а сейчас, к сожалению, болезнь, видимо, вернулась. Донцова призналась, что старая болячка напомнила о себе. И ей снова предстоит лечение и анализы.«Звоночек звякнул, а раз он звякнул, надо его проверить. Меня охватил такой ужас», - поделилась писательница в анонсе к интервью, отметив, что в её семье не принято раскисать или впадать в панику. Деваться некуда - «будем лечиться», - отметила Дарья.Диагноз она не назвала, но поклонники все же надеются, что все не так серьезно.