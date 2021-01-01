Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

"Охватил ужас": Дарья Донцова сообщила о проблемах со здоровьем

Сегодня, 15:14
Несколько лет назад писательница Дарья Донцова уже проходила нелёгкое испытание.

"Охватил ужас": Дарья Донцова сообщила о проблемах со здоровьем
Тогда у неё был диагностирован рак груди. Лечение было долгим и изнурительным, женщина перенесла не одну операцию.

"Охватил ужас": Дарья Донцова сообщила о проблемах со здоровьем


В итоге, ей пришлось отрезать молочные железы, чтобы выжить. К слову, многие считали, что Донцова просто дурит народ, притворяется больной, чтобы повысить продажи своих детективов. Дарья тогда отмела сомнения, показав аудитории тело, после операции. Ну а сейчас, к сожалению, болезнь, видимо, вернулась. Донцова призналась, что старая болячка напомнила о себе. И ей снова предстоит лечение и анализы.

"Охватил ужас": Дарья Донцова сообщила о проблемах со здоровьем


«Звоночек звякнул, а раз он звякнул, надо его проверить. Меня охватил такой ужас», - поделилась писательница в анонсе к интервью, отметив, что в её семье не принято раскисать или впадать в панику. Деваться некуда - «будем лечиться», - отметила Дарья.

Диагноз она не назвала, но поклонники все же надеются, что все не так серьезно.

"Охватил ужас": Дарья Донцова сообщила о проблемах со здоровьем

← В дом бывшего директора Большого театра проникли грабители

Ключевые слова: julianews, Дарья Донцова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Дарья Донцова сообщила о том, как проходило ее восстановление после онкологии
Дарья Донцова прокомментировала слухи о том, что не сама пишет свои книги
Дарья Донцова ответила на слухи о страшном заболевании
Дарья Донцова искала кандидатуру на роль супруги своему мужу
"Охватил ужас": Дарья Донцова сообщила о проблемах со здоровьем Несколько лет назад писательница Дарья Донцова уже проходила нелёгкое испытание.
В дом бывшего директора Большого театра проникли грабители Бывший художественный руководитель Большого театра Александр Лазарев едва не стал жертвой грабителей.
Ольга Бузова сообщила, что скоро вернется на сцену театра Поклонники Ольги Бузовой поинтересовались, скучает ли она по МХАТу, на что ведущая ответила большим количеством текста.
Сати Казанова планирует переехать из России Экс-солистка некогда популярной группы «Фабрика» Сати Казанова давно не баловала своих поклонников хитами.
Кристина Асмус пострадала на съемках Кристина Асмус часто рассказывает подписчикам о проблемах со здоровьем.
Даня Милохин сообщил, что получил сотрясение мозга Во вторник вечером Даню Милохина сбил велосипедист в центре Москвы.
"Я не могу двигаться": Елизавета ll рассказала о своих проблемах со здоровьем После смерти принца Филиппа Елизавета ll редко появляется на публике.
Ведущая шоу «Алена, блин!» прошла разбор у психолога Инны Тлиашиновой Алена Жигалова поменяла свое мнение о методике «Мастер Разборов».
"Больше не могу так жить": Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной процедуры по коррекции фигуры Вот уже более пяти лет Линда Евангелиста не появляется на публике.
Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова Вчера Ольга Бузова в очередной раз прошлась по Дмитрию Тарасову.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.