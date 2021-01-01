В дом бывшего директора Большого театра проникли грабители

Бывший художественный руководитель Большого театра Александр Лазарев едва не стал жертвой грабителей.





Несколько дней назад, пока дирижер спокойно спал у себя дома на Барвихе, к нему в особняк ворвались воры.Внезапно он проснулся из-за шума, доносившегося с улицы. Затем услышал, как кто-то пытается вскрыть входную дверь его собственного жилья.Лазарев незамедлительно позвонил в полицию, которая прибыла довольно быстро. Но на тот момент воры уже успели забраться в дом и забрать ценные вещи. Однако унести все это добро злоумышленники не смогли, так как их задержали прямо на месте преступления.В правоохранительных органах информацию об ограблении подтвердили и рассказали некоторые подробности: «С поличным были задержаны двое 26-летних уроженцев Республики Северная Осетия – Алания. Оба ранее судимы за кражу, один за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и за нарушение правил дорожного движения».