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В дом бывшего директора Большого театра проникли грабители

Сегодня, 14:46
Бывший художественный руководитель Большого театра Александр Лазарев едва не стал жертвой грабителей.

Несколько дней назад, пока дирижер спокойно спал у себя дома на Барвихе, к нему в особняк ворвались воры.

В дом бывшего директора Большого театра проникли грабители


Внезапно он проснулся из-за шума, доносившегося с улицы. Затем услышал, как кто-то пытается вскрыть входную дверь его собственного жилья.

Лазарев незамедлительно позвонил в полицию, которая прибыла довольно быстро. Но на тот момент воры уже успели забраться в дом и забрать ценные вещи. Однако унести все это добро злоумышленники не смогли, так как их задержали прямо на месте преступления.

В дом бывшего директора Большого театра проникли грабители


В правоохранительных органах информацию об ограблении подтвердили и рассказали некоторые подробности: «С поличным были задержаны двое 26-летних уроженцев Республики Северная Осетия – Алания. Оба ранее судимы за кражу, один за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и за нарушение правил дорожного движения».

В дом бывшего директора Большого театра проникли грабители

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Ключевые слова: julianews, Александр Лазарев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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