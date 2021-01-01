Кристина Асмус пострадала на съемках

Теперь актриса рассказала, что очередной съемочный день закончился для нее в больнице. По сценарию она должна была воспользоваться восковыми полосками для депиляции, но не предполагала, что после отправится к дерматологу."Я думала, что там крем нанесли вместо воска, как обычно делают в кино. В дубле было больно, но терпимо. Подмышки покраснели. Меня попросили сделать еще один дубль, но оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, то увидела просто кровавые следы. Мы уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги. Выписали таблетки, гормональный спрей и всевозможные мази. Нельзя пользоваться дезодорантами и замазывать тоналкой. Кожа содрана и раны пока свежие", - рассказала Кристина.Она пожаловалась, что всю ночь мучилась от боли и теперь ей тяжело даже принимать душ. Но из-за этого она не намерена отказываться от работы.