Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Кристина Асмус пострадала на съемках

Сегодня, 12:34
Кристина Асмус часто рассказывает подписчикам о проблемах со здоровьем.

Кристина Асмус пострадала на съемках
Теперь актриса рассказала, что очередной съемочный день закончился для нее в больнице. По сценарию она должна была воспользоваться восковыми полосками для депиляции, но не предполагала, что после отправится к дерматологу.

Кристина Асмус пострадала на съемках


"Я думала, что там крем нанесли вместо воска, как обычно делают в кино. В дубле было больно, но терпимо. Подмышки покраснели. Меня попросили сделать еще один дубль, но оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, то увидела просто кровавые следы. Мы уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги. Выписали таблетки, гормональный спрей и всевозможные мази. Нельзя пользоваться дезодорантами и замазывать тоналкой. Кожа содрана и раны пока свежие", - рассказала Кристина.

Кристина Асмус пострадала на съемках


Она пожаловалась, что всю ночь мучилась от боли и теперь ей тяжело даже принимать душ. Но из-за этого она не намерена отказываться от работы.

Кристина Асмус пострадала на съемках

← Даня Милохин сообщил, что получил сотрясение мозга Сати Казанова планирует переехать из России →

Ключевые слова: julianews, Кристина Асмус

Количество просмотров: 676
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Кристина Асмус рассказала о проблемах со сном
Кристина Асмус рассказала, как узнала, что беременна
Кристина Асмус рассказала о проблемах с кожей
Кристина Асмус оказалась в больнице с рассеченной бровью
"Охватил ужас": Дарья Донцова сообщила о проблемах со здоровьем Несколько лет назад писательница Дарья Донцова уже проходила нелёгкое испытание.
В дом бывшего директора Большого театра проникли грабители Бывший художественный руководитель Большого театра Александр Лазарев едва не стал жертвой грабителей.
Ольга Бузова сообщила, что скоро вернется на сцену театра Поклонники Ольги Бузовой поинтересовались, скучает ли она по МХАТу, на что ведущая ответила большим количеством текста.
Сати Казанова планирует переехать из России Экс-солистка некогда популярной группы «Фабрика» Сати Казанова давно не баловала своих поклонников хитами.
Кристина Асмус пострадала на съемках Кристина Асмус часто рассказывает подписчикам о проблемах со здоровьем.
Даня Милохин сообщил, что получил сотрясение мозга Во вторник вечером Даню Милохина сбил велосипедист в центре Москвы.
"Я не могу двигаться": Елизавета ll рассказала о своих проблемах со здоровьем После смерти принца Филиппа Елизавета ll редко появляется на публике.
Ведущая шоу «Алена, блин!» прошла разбор у психолога Инны Тлиашиновой Алена Жигалова поменяла свое мнение о методике «Мастер Разборов».
"Больше не могу так жить": Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной процедуры по коррекции фигуры Вот уже более пяти лет Линда Евангелиста не появляется на публике.
Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова Вчера Ольга Бузова в очередной раз прошлась по Дмитрию Тарасову.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.