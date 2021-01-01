Ведущая шоу «Алена, блин!» прошла разбор у психолога Инны Тлиашиновой

Известный психолог Инна Тлиашинова после провокационного интервью с Аленой Жигаловой в шоу «Алена, блин!» сделала для журналистки бесплатный разбор по авторской методике «Мастер Разборов». Алена полностью поменяла свое мнение о методике и была впечатлена результатами разбора.В конце января вышло одно из самых скандальных интервью Алены Жигаловой в шоу «Алена, блин!» с участием звездного психолога Инны Тлиашиновой. Несмотря на теплую дружбу с Инной, ведущая задавала провокационные вопросы, сравнивая авторский метод Тлиашиновой с инфоцыганством и марафонами инстаграм-блогеров.Подобные нападки обескуражили Инну, и ей буквально пришлось оборонялся от атак журналистки. Алена поставила под сомнение уникальность диагностики Тлиашиновой, а на приглашение бесплатно пройти разбор, чтобы понять, в чем заключается суть метода «Мастер Разборов» ответила отказом. Алена сказала, что лучше прочтет книгу, чем придет на диагностику к Инне Тлиашиновой. После выхода интервью, хейтеры расхватали на цитаты фразы Тлиашиновой и развернули массовую дискуссию в адрес психолога на просторах интернета.Однако, вскоре ситуация в корне поменялась. У Жигаловой возникли проблемы с горлом. Она две недели не могла даже записывать передачи, так как ей сложно было говорить. Журналистке ничего не помогало и поэтому Алена все-таки решилась обратиться за помощью к психологу Инне Тлиашиновой. Разбор помог ей не только решить проблему со здоровьем, но и изменить свой взгляд на авторскую методику.«Спасибо вам за этот эксперимент. Самое главное, что меня удивило, это то, как ассистенты чувствовали меня и мои эмоции. Также удивили некоторые моменты про мою семью, о которых никто не знал, но они были очень точными. Это было интересно, можно еще продолжить», - поблагодарила Инну и ее команду Алена.Также журналистка прокомментировала ситуацию, связанную с нападками хейтеров на Тлиашинову после выхода шоу «Алена, блин!».«В основной массе те, кто смотрит интервью, оценивают гостей исключительно по тому, как человек разговаривает, как доносит свои мысли. Они негативно воспринимают, когда гость не находит нужных слов, что-то забывает, потому что просто теряется. Никогда не торопитесь делать поспешных выводов. Инна очень доброй и широкой души человек», - отметила после разбора Алена Жигалова.В эффективности и уникальности метода «Мастер Разборов» убедились известные личности и звезды, которые прошли диагностику и разрешили сложные жизненные ситуации. Более 13 тысяч студентов со всего мира, которые учатся в Академии «Мастер Разборов» кардинальным образом изменили свою судьбу, научились строить гармоничные отношения, избавились от проблем со здоровьем, добились успехов в профессиональной сфере.Метод «Мастер разборов» внес перемены в представления о современной психологии. Он позволяет на квантовом уровне выявить первопричину проблем, негативно влияющих на жизнь, пройти трансформацию и обрести новую реальность, в которой каждый может жить свободной, а главное счастливой жизнью. 2 и 3 мая в Москве в «ВТБ Арена» состоится большое мероприятие трансформации личности от академии «Мастер разборов», на котором Инна Тлиашинова поделится знаниями и инструментами трансформации жизни.