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Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова

Сегодня, 21:19
Вчера Ольга Бузова в очередной раз прошлась по Дмитрию Тарасову.

Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова
Она высмеяла тот факт, что спортсмен пытается стать популярным блогером, при том, что раньше яростно критиковал ее публичный образ жизни.

Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова


Тут же с подписчиками решила пообщаться и Анастасия Костенко и заявила, что быть блогером вовсе не стыдно. Да и вообще, об этом мечтает каждый.
"Стоп! Быть блогером — это стыдно? Я просто с вас в шоке. Хотя другое матерное слово лезет в голову. Конечно, лучше потерявший работу Емеля-дурачок, который сидит на диванчике, пьет каждый вечер пивко, поколачивает свою жену и сетует на жизнь несправедливую". - написала Костенко.

Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова


Она уверяет, что Тарасов занят во множество проектов, которые приносят ему доход. А вот по мнению Бузовой, откровения о ней - единственная возможность Тарасова прокормить семью.

Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Костенко

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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