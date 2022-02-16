Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова

Она высмеяла тот факт, что спортсмен пытается стать популярным блогером, при том, что раньше яростно критиковал ее публичный образ жизни.Тут же с подписчиками решила пообщаться и Анастасия Костенко и заявила, что быть блогером вовсе не стыдно. Да и вообще, об этом мечтает каждый."Стоп! Быть блогером — это стыдно? Я просто с вас в шоке. Хотя другое матерное слово лезет в голову. Конечно, лучше потерявший работу Емеля-дурачок, который сидит на диванчике, пьет каждый вечер пивко, поколачивает свою жену и сетует на жизнь несправедливую". - написала Костенко.Она уверяет, что Тарасов занят во множество проектов, которые приносят ему доход. А вот по мнению Бузовой, откровения о ней - единственная возможность Тарасова прокормить семью.