Канье Уэст признал, что зря выложил в сеть переписку с Ким Кардашьян

Он постоянно умоляет супругу вернуться к нему, а в адрес комика сыпятся угрозы и оскорбления. На 14 февраля рэпер подарил инстадиве целую машину цветов. А незадолго до этого выложил в сеть их переписку. Теперь же Канье раскаялся и признал, что сделал это зря."Я понял, что использование капса в сообщениях заставляет людей думать, что я кричу на них. Я работаю над своим общением. Сейчас мне может помочь в этом команда профессионалов. Спасибо всем за поддержку. Я знаю, что скриншоты переписки с Ким выглядели как издевательство над ней. Я беру на себя ответственность за свое поведение", - написал рэпер.Кроме этого, он попросил своих поклонников оставить в покое Пита. Правда уже спустя несколько часов Канье выложил фото Ким и снова подписал его большими буквами. Публикация успела набрать около 200 тысяч лайков, затем Уэст её удалил.