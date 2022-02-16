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Канье Уэст признал, что зря выложил в сеть переписку с Ким Кардашьян

Сегодня, 21:11
Канье Уэст никак не может принять тот факт, что Ким Кардашьян встречается с Питом Дэвисом.

Канье Уэст признал, что зря выложил в сеть переписку с Ким Кардашьян
Он постоянно умоляет супругу вернуться к нему, а в адрес комика сыпятся угрозы и оскорбления. На 14 февраля рэпер подарил инстадиве целую машину цветов. А незадолго до этого выложил в сеть их переписку. Теперь же Канье раскаялся и признал, что сделал это зря.

Канье Уэст признал, что зря выложил в сеть переписку с Ким Кардашьян


"Я понял, что использование капса в сообщениях заставляет людей думать, что я кричу на них. Я работаю над своим общением. Сейчас мне может помочь в этом команда профессионалов. Спасибо всем за поддержку. Я знаю, что скриншоты переписки с Ким выглядели как издевательство над ней. Я беру на себя ответственность за свое поведение", - написал рэпер.

Канье Уэст признал, что зря выложил в сеть переписку с Ким Кардашьян


Кроме этого, он попросил своих поклонников оставить в покое Пита. Правда уже спустя несколько часов Канье выложил фото Ким и снова подписал его большими буквами. Публикация успела набрать около 200 тысяч лайков, затем Уэст её удалил.

Канье Уэст признал, что зря выложил в сеть переписку с Ким Кардашьян

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Ключевые слова: julianews, Канье Уэст

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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