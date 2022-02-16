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Даню Милохина сбил велосипедист

Сегодня, 15:09
Вчера ближе к вечеру с Даней Милохиным произошел очень неприятный инцидент.

Даню Милохина сбил велосипедист
Он приехал в центр столицы на Земляной Вал и выходил из своего автомобиля, когда на него внезапно наехал велосипедист и сбил тиктокера с ног.

Даню Милохина сбил велосипедист


Он сильно ударился головой и не смог самостоятельно встать, в этом ему помогли случайные прохожие и водитель.

Сам велосипедист стоял все это время рядом и спрашивал о самочувствии Милохина.

Даню Милохина сбил велосипедист


Один из очевидцев, глядя на состояние кумира молодежи посоветовал отвезти его в травмпункт и обследовать голову. На лице Дани остались ссадины и синяки, около правого глаза рана.

Даню Милохина сбил велосипедист


Сам тиктокер пока что никак не прокомментировал произошедшее, судя по ролику все выглядит вполне правдоподобно, но нашлись в сети те, кто считает, что это просто пиар для привлечения внимания.

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Ключевые слова: julianews, Даня Милохин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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