Даню Милохина сбил велосипедист

Он приехал в центр столицы на Земляной Вал и выходил из своего автомобиля, когда на него внезапно наехал велосипедист и сбил тиктокера с ног.Он сильно ударился головой и не смог самостоятельно встать, в этом ему помогли случайные прохожие и водитель.Сам велосипедист стоял все это время рядом и спрашивал о самочувствии Милохина.Один из очевидцев, глядя на состояние кумира молодежи посоветовал отвезти его в травмпункт и обследовать голову. На лице Дани остались ссадины и синяки, около правого глаза рана.Сам тиктокер пока что никак не прокомментировал произошедшее, судя по ролику все выглядит вполне правдоподобно, но нашлись в сети те, кто считает, что это просто пиар для привлечения внимания.