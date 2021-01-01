Как Канье Уэст поздравил Ким Кардашьян с днем всех влюбленных

Рэпер решил проявить внимание и присущую ему щедрость, он прикупил огромное количество красных роз, нагрузил их в открытый кузов внедорожника и подкатил к дому Ким Кардашьян.Успев все это сфотографировать и выложить в Инстаграм, Уэст написал, что его мечты кристально понятны.А потом добавил, что они Ким являются публичными людьми, поэтому он для общественности и журналистов, вероятно, выглядит как безумец. Но он без ума от собственной семьи в счастливый День всех влюбленных и влюблен в супругу.Кардашьян не раз признавалась, что ей надоели постоянные нападки рэпера, его навязчивые ухаживания и даже слежка. Она добавила, что по-настоящему счастлива после развода и может, наконец, жить как ей хочется.