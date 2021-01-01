Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Как Канье Уэст поздравил Ким Кардашьян с днем всех влюбленных

Вчера, 15:56
Перед Днем всех влюбленный Канье Уэст оперативно разошелся с Джулией Фокс, которую до этого одаривал дорогими презентами, и отправился в очередной раз добиваться расположения бывшей жены, чем уже порядком надоел.

Как Канье Уэст поздравил Ким Кардашьян с днем всех влюбленных
Рэпер решил проявить внимание и присущую ему щедрость, он прикупил огромное количество красных роз, нагрузил их в открытый кузов внедорожника и подкатил к дому Ким Кардашьян.

Как Канье Уэст поздравил Ким Кардашьян с днем всех влюбленных


Успев все это сфотографировать и выложить в Инстаграм, Уэст написал, что его мечты кристально понятны.

Как Канье Уэст поздравил Ким Кардашьян с днем всех влюбленных


А потом добавил, что они Ким являются публичными людьми, поэтому он для общественности и журналистов, вероятно, выглядит как безумец. Но он без ума от собственной семьи в счастливый День всех влюбленных и влюблен в супругу.

Кардашьян не раз признавалась, что ей надоели постоянные нападки рэпера, его навязчивые ухаживания и даже слежка. Она добавила, что по-настоящему счастлива после развода и может, наконец, жить как ей хочется.

Как Канье Уэст поздравил Ким Кардашьян с днем всех влюбленных

← "Еще можно спасти": Эвелина Бледанс отреагировала на госпитализацию ...

Ключевые слова: julianews, Канье Уэст

Количество просмотров: 1 651
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Канье Уэст больше не общается с Ким Кардашьян
Канье Уэст и Ким Кардашьян начали процесс развода
Канье Уэст вернулся к Ким Кардашьян и детям
Канье Уэст передумал разводиться с Ким Кардашьян из-за её болезни
Как Канье Уэст поздравил Ким Кардашьян с днем всех влюбленных Перед Днем всех влюбленный Канье Уэст оперативно разошелся с Джулией Фокс, которую до этого одаривал дорогими презентами, и отправился в очередной раз добиваться расположения бывшей жены, чем уже порядком надоел.
Как Дмитрий Дибров отреагировал на слухи о его болезни Дмитрий Дибров стал одной из самых обсуждаемых в сети личностей после публикации видеоролика, который выложила в Инстаграм его жена Полина.
Курбан Омаров показал, что подарил своей девушке на 14 февраля После Виолетты Курбан Омаров переключился на бывшую жену футболиста Федора Кудряшова Анастасию.
Как Джулия Фокс прокомментировала слухи о расставании с Канье Уэстом Вчера в сети появились слухи о том, что Канье Уэст уже расстался с Джулией Фокс.
Певица Maruv объявила о своей беременности 31-летняя Maruv замужем за своим пиар-менеджером Александром Корсуном.
Жена Мити Хрусталёва покинула группу "Фабрика" Мало кто знает, что жена Мити Хрусталёва Мария Гончарук пела в группе "Фабрика".
"Было страшно": Ксения Бородина прокатилась в танке Ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина решила добавить в свои "серые будни" экшена и устроила развлечение, которое поняли далеко не все.
Состояние Владимира Жириновского ухудшилось Несколько дней назад Владимир Жириновский попал в больницу.
Канье Уэста и Джулию Фокс заподозрили в разрыве Похоже роман Канье Уэста и актрисы Джулии Фокс длился совсем недолго.
У Виктора Дробыша родился внук Виктор Дробыш в очередной раз стал дедом.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.