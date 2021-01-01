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Жена Мити Хрусталёва покинула группу "Фабрика"

Сегодня, 19:06
Мало кто знает, что жена Мити Хрусталёва Мария Гончарук пела в группе "Фабрика".

Жена Мити Хрусталёва покинула группу "Фабрика"
Да что там говорить, мало кто знает, что у него вообще есть жена. Тем не менее, в официальном браке они состоят уже несколько лет.

Жена Мити Хрусталёва покинула группу "Фабрика"


До недавних пор Мария была одной из солисток некогда популярного коллектива, куда она пришла на место Саши Савельевой, ушедшей в декрет. И вот, стало известно, что женщина покинула группу. Причиной тому стали разногласия с продюсером Игорем Матвиенко. Мол, они по-разному видят будущее.

Жена Мити Хрусталёва покинула группу "Фабрика"


Своим многочисленным поклонникам Гончарук объявила, что теперь будет выступать сольно. Вероятно, амбиции и стали причиной конфликтов с продюсером. С учетом того, насколько Мария прославилась, будучи несколько лет в «Фабрике», перспектив стать третьей Лободой у неё маловато. Говорим третьей, ибо на звание второй претендует Анна Дзюба, она же Асти.

Жена Мити Хрусталёва покинула группу "Фабрика"

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Ключевые слова: julianews, Мария Гончарук

Количество просмотров: 403
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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Жена Мити Хрусталёва покинула группу "Фабрика" Мало кто знает, что жена Мити Хрусталёва Мария Гончарук пела в группе "Фабрика".
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