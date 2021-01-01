Жена Мити Хрусталёва покинула группу "Фабрика"

Да что там говорить, мало кто знает, что у него вообще есть жена. Тем не менее, в официальном браке они состоят уже несколько лет.До недавних пор Мария была одной из солисток некогда популярного коллектива, куда она пришла на место Саши Савельевой, ушедшей в декрет. И вот, стало известно, что женщина покинула группу. Причиной тому стали разногласия с продюсером Игорем Матвиенко. Мол, они по-разному видят будущее.Своим многочисленным поклонникам Гончарук объявила, что теперь будет выступать сольно. Вероятно, амбиции и стали причиной конфликтов с продюсером. С учетом того, насколько Мария прославилась, будучи несколько лет в «Фабрике», перспектив стать третьей Лободой у неё маловато. Говорим третьей, ибо на звание второй претендует Анна Дзюба, она же Асти.