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"Агрессия была": бывший директор Софии Ротару рассказала о её проблемах с алкоголем

Сегодня, 18:17
10 лет назад София Ротару упекла своего бывшего директора Ольгу Коняхину за решётку.

"Агрессия была": бывший директор Софии Ротару рассказала о её проблемах с алкоголем
Выйдя не так давно на свободу, женщина решила не молчать, а поведать миру некоторые факты о многими любимой артистке.

"Агрессия была": бывший директор Софии Ротару рассказала о её проблемах с алкоголем


Так, по словам Коняхиной, в реальности София не такая милая, как на сцене. Она человек жесткий, агрессивный и может запросто унижать окружающих. Помимо того, в годы молодости, Ротару имела проблемы с алкоголем, пила она и вино, и водку и коньяк, причём в больших количествах, а напиваясь становилась злой и опасной для собутыльников.

"Агрессия была": бывший директор Софии Ротару рассказала о её проблемах с алкоголем


«В основном Ротару пила в семейном кругу, потому что она, когда выпьет, становится совершенно откровенной. Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была. И вот то, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала — ну, полный бред. И коньяк, и виски, и водка — все пилось. Все пилось, да, абсолютно. И причем так, что даже я не выдерживала конкуренции!», - рассказывает Ольга.

Напомним, свою подругу и продюсера Ротару отправила в тюрьму, обвинив в мошенничестве. Мол, Коняхина чего-то там проворачивала за её спиной с авансами за концерты. Но, Коняхина себя считает абсолютно невиновной.

"Агрессия была": бывший директор Софии Ротару рассказала о её проблемах с алкоголем

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Ключевые слова: julianews, София Ротару

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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