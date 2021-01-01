"Агрессия была": бывший директор Софии Ротару рассказала о её проблемах с алкоголем

Выйдя не так давно на свободу, женщина решила не молчать, а поведать миру некоторые факты о многими любимой артистке.Так, по словам Коняхиной, в реальности София не такая милая, как на сцене. Она человек жесткий, агрессивный и может запросто унижать окружающих. Помимо того, в годы молодости, Ротару имела проблемы с алкоголем, пила она и вино, и водку и коньяк, причём в больших количествах, а напиваясь становилась злой и опасной для собутыльников.«В основном Ротару пила в семейном кругу, потому что она, когда выпьет, становится совершенно откровенной. Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была. И вот то, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала — ну, полный бред. И коньяк, и виски, и водка — все пилось. Все пилось, да, абсолютно. И причем так, что даже я не выдерживала конкуренции!», - рассказывает Ольга.Напомним, свою подругу и продюсера Ротару отправила в тюрьму, обвинив в мошенничестве. Мол, Коняхина чего-то там проворачивала за её спиной с авансами за концерты. Но, Коняхина себя считает абсолютно невиновной.