"Наш ребенок": Анна Калашникова надеется на воссоединение с бойфрендом

Точнее, ребёнка ей и её возлюбленному миллионеру Ивану должна родить суррогатная мать. Вот только пока наследник вынашивался, парочка успела разругаться и расстаться. Теперь же Калашникова надеется, что, узнав о появлении малыша, Иван несомненно к ней вернётся.«Наша сурмама должна родить со дня на день. И я прямо очень жду, когда уже все решится. Так получилось, что у нас Иваном были очень сложные отношения, отчасти еще и из-за этой истории, но и по ряду других причин. И я впала в такую серьезную депрессию. Я практически не спала, не ела, очень сильно похудела, и я немножко отдалилась и от этой мамы, и от других проблем. Если вдруг окажется, что все это было впустую, вся эта работа, весь этот моральный колоссальный труд, то я даже не представляю, что же буду делать. Сейчас я стараюсь держаться, меня все поддерживают. И я очень хочу, чтоб все-таки это оказался наш ребенок, что, возможно, восстановит наши отношения», - рассуждает Анна.К слову, вокруг появления малыша находчивые Калашникова и компания, в которую, скорее всего, входит Андрей Малахов, уже тоже придумали скандальную историю. Мол, суррогатная мать, согласно договору, должна была забеременеть от своего мужа, и никаких тебе яйцеклеток и сперматозоидов заказчиков, но, мамаша нарушила эту договоренность, сходив на лево и забеременев от постороннего никому неизвестного мужика. По-любому, это выльется не в одно телешоу в будущем, про дурную наследственность, поиски настоящего папаши и прочее.