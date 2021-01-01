Павла Прилучного заподозрили в расставании с Мирславой Карпович

Еще в пятницу Павел Прилучный опубликовал на своей страничке в инстаграм прощальное письмо, после которого подписчики заподозрили, что их роман завершен.«Сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка, искренняя, добрая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки, давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает», - написал Павел.Эти слова можно воспринимать исключительно, как прощальное письмо, где благодарят человека, который был рядом в трудную минуту. Сейчас эти времена прошли и можно просто остаться друзьями.Мира, в свою очередь Пашу поблагодарила, символически пожав ему руку в комментариях.У себя в инсте это Карпович уже никак не комментировала, а вот Прилучный уже представил публике своего нового друга – щенка Изю.