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Павла Прилучного заподозрили в расставании с Мирславой Карпович

Сегодня, 17:08
Вот уже несколько дней в сети ходят слухи о расставании Павла Прилучного и Мирославы Карпович.

Павла Прилучного заподозрили в расставании с Мирславой Карпович
Еще в пятницу Павел Прилучный опубликовал на своей страничке в инстаграм прощальное письмо, после которого подписчики заподозрили, что их роман завершен.

Павла Прилучного заподозрили в расставании с Мирславой Карпович


«Сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка, искренняя, добрая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки, давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает», - написал Павел.

Павла Прилучного заподозрили в расставании с Мирславой Карпович


Эти слова можно воспринимать исключительно, как прощальное письмо, где благодарят человека, который был рядом в трудную минуту. Сейчас эти времена прошли и можно просто остаться друзьями.

Мира, в свою очередь Пашу поблагодарила, символически пожав ему руку в комментариях.

У себя в инсте это Карпович уже никак не комментировала, а вот Прилучный уже представил публике своего нового друга – щенка Изю.

Павла Прилучного заподозрили в расставании с Мирславой Карпович

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Ключевые слова: julianews, Павел Прилучный, Мирослава Карпович

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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Павла Прилучного заподозрили в расставании с Мирславой Карпович Вот уже несколько дней в сети ходят слухи о расставании Павла Прилучного и Мирославы Карпович.
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