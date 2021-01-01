Как отец Юлии Началовой отреагировал на упоминании его дочери в книге Ирины Понаровской

Мужчина категорически не нравится, что артистка упомянула его покойную дочь в своих мемуарах, причем в не очень положительном свете.Ирина заявила, что молодую певицу якобы использовала Лариса Долина, спев с ней дуэтом, а потом не стала помогать.Родитель исполнительницы возмутился: «Долина всегда хорошо говорила о Юле, и Юля — о ней. Понаровская говорит, что Долина использовала ее? Это такие разговоры… Я их не люблю и не участвую в них».