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Как отец Юлии Началовой отреагировал на упоминании его дочери в книге Ирины Понаровской

Вчера, 22:01
Книга Ирины Понаровской, которую она так старательно рекламирует в интернете, используя хайп на известных именах своих бывших коллег, вызвала возмущение отца Юлии Началовой.

Как отец Юлии Началовой отреагировал на упоминании его дочери в книге Ирины Понаровской
Мужчина категорически не нравится, что артистка упомянула его покойную дочь в своих мемуарах, причем в не очень положительном свете.

Как отец Юлии Началовой отреагировал на упоминании его дочери в книге Ирины Понаровской


Ирина заявила, что молодую певицу якобы использовала Лариса Долина, спев с ней дуэтом, а потом не стала помогать.

Как отец Юлии Началовой отреагировал на упоминании его дочери в книге Ирины Понаровской


Родитель исполнительницы возмутился: «Долина всегда хорошо говорила о Юле, и Юля — о ней. Понаровская говорит, что Долина использовала ее? Это такие разговоры… Я их не люблю и не участвую в них».

Как отец Юлии Началовой отреагировал на упоминании его дочери в книге Ирины Понаровской

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Ключевые слова: Юлия Началова, Ирина Понаровская, julianews

Количество просмотров: 845
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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Как отец Юлии Началовой отреагировал на упоминании его дочери в книге Ирины Понаровской Книга Ирины Понаровской, которую она так старательно рекламирует в интернете, используя хайп на известных именах своих бывших коллег, вызвала возмущение отца Юлии Началовой.
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