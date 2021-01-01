От чего умерла Евгения Брик

Многие коллеги и поклонники потрясены случившимся. Большинство и не подозревало, что у Евгении были каки-то проблемы со здоровьем.Подруга Брик, Юлия Ауг, рассказала, что на протяжении последних нескольких лет она боролась с онкологией. Знали об этом лишь самые близкие. Так как актриса и её супруг режиссёр Валерий Тодоровский постоянно проживали в Америке, то и лечение она проходила там, вдали от российской публики.«О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком. Для меня, например, это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря», - высказалась Ауг.При жизни Евгения не любила привлекать внимание и оберегала личную жизнь, поэтому и о своём недуге не сообщала посторонним.