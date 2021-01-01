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Каким способом Дана Борисова решила заработать денег

Вчера, 19:36
Телеведущая Дана Борисова как может пытается заработать на жизнь.

Каким способом Дана Борисова решила заработать денег
Сейчас её можно назвать экспертом по наркотикам и завсегдатаем всевозможных телешоу. Женщина готова на всё, чтобы заработать. В частности, недавно она призналась подписчикам, что решилась на отчаянный шаг - подписала контракт на участие в проекте «Наше дело», том самом, который устраивает бои знаменитостей.

Каким способом Дана Борисова решила заработать денег


Ну, не таких уж и медийных персон, навряд ли на мордобой согласятся Полина Гагарина, Дима Билан или, например, Тимати. А вот, звёзды из разряда Алексея Панина, Никиты Джигурды или Никиты Преснякова уже успели поучаствовать. Теперь к этой плеяде примкнёт и Дана Борисова.

Каким способом Дана Борисова решила заработать денег


Ей предстоит драться с соперницей в середине марта, вот только пока неизвестно, с кем.

Компаньонку телеведущей всё никак не могут найти, предполагаемые кандидатуры не могут договориться по гонорару. А ведь это самое главное, иначе и никакого смысла нет. К Борисовой уже обратились журналисты с вопросом, неужели ей хочется разбить лицо? Ведь для публичной личности внешность имеет большое значение. Но, Дана не стала юлить, ответив, что, конечно драться нужно с применением защиты, ну а кроме того, у неё довольно непростое финансовое положение, поэтому, ради гонорара можно и потерпеть.

Каким способом Дана Борисова решила заработать денег


«Это единственное, что меня очень смущает. Но меня заверили, что будет некая защитная капа на зубы, и [бой будет] в специальных суперлегких перчатках. Как мне сказали, это то же самое, что удар подушкой. Ну и финансовая составляющая тут одна из самых главных», - высказалась Борисова.

Сумму гонорара она озвучить отказалась, но признала, что платят за бой очень хорошие деньги. Многие ожидают, что соперницей телеведущей станет её вечная оппонентка Анастасия Волочкова, но, по словам Даны, балерина отказалась от предложения.

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Ключевые слова: julianews, Дана Борисова

Количество просмотров: 1 014
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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