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Как Алена Шишкова относится к сыну Тимати

Вчера, 19:30
Разумеется, Алене Шишковой не за что хорошо относиться к Анастасии Решетовой.

Как Алена Шишкова относится к сыну Тимати
Но, сын репера и располневшей экс-модели Ратмир ни в чем не виноват и никакой агрессии не застуживает.

Как Алена Шишкова относится к сыну Тимати


У мальчика дружеские отношения с сестрой Алисой, ранее Шишкова признавалась, что её дочь считает Ратмира братом и любит с ним играть. Ну а сама Алёна поделилась с подписчиками, что, за все эти годы, так ни разу и не видела Ратмира в реальности. С ним она общалась лишь однажды и то онлайн, в то время, как оба ребёнка проводили каникулы с бабушкой Симоной и отцом. Шишковой сын экс-возлюбленного и его любовницы показался приятным малышом. «Он очень сладкий!», - отметила модель.

Как Алена Шишкова относится к сыну Тимати


В сети тот факт, что она ни разу не видела Ратмира в живую, вызвал бурю эмоций. «Странно! Алене больно его видеть, она специально не приходит, пока он с бабкой!», «Так он не бывает с Симоной практически, так что она может и не попадать на него!», «А что ей вообще на него смотреть ходить? Сын от любовницы, умиляться что ли?» - рассуждают в пабликах.

Как Алена Шишкова относится к сыну Тимати

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Ключевые слова: julianews, Алена Шишкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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