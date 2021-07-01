Азиза рассталась со своим супругом

Напомним, весь прошлый год певица изображала любовь с итальянским бизнесменом, который на деле был погрязшим в долгах, безработным мужиком из города Липецк. Певица даже якобы официально вышла за него замуж и собиралась в скором времени обвенчаться.Но, семью давил пресс безысходности и бездетности. Этот умный молодой мужчина требовал, чтобы 57-летняя Азиза родила ему ребёнка, ну или воспользовалась суррогатной матерью, в общем, неважно как, но дитя нужно было добыть. И вот, подруга артистки поделилась, что певица рассталась с «Лортэ», по той причине, что не может обеспечить его наследниками.«Венчания не будет. Азиза объявила о расставании с Алессандро. Он уже улетел в Италию. Азиза сказала ему не возвращаться. Саша, конечно, очень расстроен. Он не ожидал, что она так скажет. Но Азиза считает, что без детей семья полноценной быть не может. А родить наследников она не смогла», - рассказывает приятельница артистки.Хотя, вероятнее всего, картина выглядит по-другому. Контракт с безработным Соколовым закончился и он, подкопив гонорары, укатил к себе в Липецк. Ну а может остался в Москве, где будет шабашить по другим шоу или, например, стройкам, а может и вовсе, мы увидим этого «итальянского бизнесмена» на Дом-2.