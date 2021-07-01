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"Хотите вывести на эмоции": Как Ксения Бородина отреагировала на роман Курбана Омарова с женой Федора Кудряшова

Вчера, 18:51
Несколько дней назад журналисты якобы случайно застали Курбана Омарова с новой возлюбленной.

"Хотите вывести на эмоции": Как Ксения Бородина отреагировала на роман Курбана Омарова с женой Федора Кудряшова
Неожиданно ею стала действующая жена футболиста Фёдора Кудряшова, Анастасия.

"Хотите вывести на эмоции": Как Ксения Бородина отреагировала на роман Курбана Омарова с женой Федора Кудряшова


В сети тут же атаковали страницу Бородиной. В частности подписчицы стали задавать наводящие вопросы, мол, как Ксюша относится к жёнам футболистов. Телеведущая резко ответила, что прекрасно понимает, что публика имеет в виду, но до новых пассий Курбана ей нет дела.

"Хотите вывести на эмоции": Как Ксения Бородина отреагировала на роман Курбана Омарова с женой Федора Кудряшова


«Девочки, вы тут не самые хитрые. Я понимаю, что, задавая такие вопросы, вы хотите вывести меня на эмоции, залезть под кожу. Но все дело в том, что мне давно по все-равно. У меня своя жизнь. Тут дело не в женах футболистах, косметологах, бывших женах и просто девочек-дурочек. Дело в порядочности людей, а их в этом мире немного, как и вас с бестактными вопросами», - высказалась Бородина.

Многие до сих пор гадают, из-за чего конкретно развелись экс-супруги. Хотя, телеведущая уже не раз высказывалась об изменах и несостоятельности муженька, этого вполне достаточно для того, чтобы подать на развод.

"Хотите вывести на эмоции": Как Ксения Бородина отреагировала на роман Курбана Омарова с женой Федора Кудряшова

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Ключевые слова: julianews, Ксения Бородина, Курбан Омаров

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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