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Скончалась Евгения Брик

Вчера, 15:05
Журналист Екатерина Гордеева сообщила печальную новость - вчера скончалась супруга режиссёра Валерия Тодоровского актриса Евгения Брик, ей не так давно исполнилось 40 лет.

Скончалась Евгения Брик
«10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память», - написала в блоге Гордеева.

Скончалась Евгения Брик


О жизни женщины было известно не так много. В своём блоге Брик делилась лишь светлыми моментами и никогда и не намекала на свои проблемы. Однако, близким было известно, что в последние годы актриса боролась с серьёзным заболеванием. У Валерия и Евгении есть малолетняя общая дочь - Зоя.

Скончалась Евгения Брик


Напомним, Тодоровский ушел к Брик от жены Натальи, с которой прожил более 20 вполне счастливых лет и воспитал двоих детей. Но, всё переменилось, когда к нему на кастинг пришла 22-летняя Евгения. По словам режиссёра, он влюбился в неё с первого взгляда и не медля развёлся с супругой. А в 2006 году он женился на молодой возлюбленной. Практически все время семейство проживало в США, приезжая в Россию лишь для работы. Ну и конечно, Тодоровский снимал Брик в своих картинах, хотя главными ролями на баловал.

Для многих поклонников и коллег новость о кончине Евгении стала настоящим шоком, некоторые даже надеются, что это розыгрыш. Но, как правило, такими вещами не шутят.

Скончалась Евгения Брик

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Ключевые слова: julianews, Евгения Брик

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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