Как дочь Ксении Бородиной отреагировала на развод родителей

Ведущая ответила на последний вопрос: «Да, она переживала и плакала, особенно летом в Турции. У меня с ней состоялся тяжелый разговор. Она не понимала, почему папы нет рядом. Ведь она привыкла, что мы отдыхаем вместе».Но Ксения решила, что пусть лучше у нее не будет рядом отца, а то будет счастливая мама, которая ее любит, дарит подарки и балует.Бородина отметила, что здесь не в эгоизме дело, а в том, что для дочери же лучше иметь мать, которая не страдает, а радуется жизни вместе с ней.