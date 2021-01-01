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Как дочь Ксении Бородиной отреагировала на развод родителей

Вчера, 15:01
Подписчиками все еще интересны причины развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова и реакция их общей дочери Теи на разрыв.

Как дочь Ксении Бородиной отреагировала на развод родителей
Ведущая ответила на последний вопрос: «Да, она переживала и плакала, особенно летом в Турции. У меня с ней состоялся тяжелый разговор. Она не понимала, почему папы нет рядом. Ведь она привыкла, что мы отдыхаем вместе».

Как дочь Ксении Бородиной отреагировала на развод родителей


Но Ксения решила, что пусть лучше у нее не будет рядом отца, а то будет счастливая мама, которая ее любит, дарит подарки и балует.

Как дочь Ксении Бородиной отреагировала на развод родителей


Бородина отметила, что здесь не в эгоизме дело, а в том, что для дочери же лучше иметь мать, которая не страдает, а радуется жизни вместе с ней.

Как дочь Ксении Бородиной отреагировала на развод родителей

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Ключевые слова: julianews, Ксения Бородина

Количество просмотров: 1 443
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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Как дочь Ксении Бородиной отреагировала на развод родителей Подписчиками все еще интересны причины развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова и реакция их общей дочери Теи на разрыв.
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