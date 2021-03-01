За что Сергей Соседов раскритиковал певицу Анастасию

В студии она рассказала о событиях далекой давности с участием Аллы Пугачевой.Артистка призналась, что слова ее вывели из себя и она попыталась выяснить, что Пугачева и имеет в виду, но ничего не вышло. Однако потом, спустя годы, Анастасия помирилась с коллегой и теперь у них нормальные отношения.Соседова возмутили все эти старые воспоминания, он отметил, что не понял, зачем вообще нужно было это рассказывать на публику, ради чего.Критик добавил: «Она участвовала во встречах ее рождественских. Это все уже забытое, это «отрыжка». Не нужно об этом рассказывать, это уже неприлично. Пугачева наверняка скажет: «Какой конфликт, вы что?».Сергей отметил, что если артистка и намеревалась как-то привлечь к себе интерес, приплетая имя Пугачевой, то она сильно просчиталась.