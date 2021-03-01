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За что Сергей Соседов раскритиковал певицу Анастасию

Сегодня, 16:08
Сергей Соседов посмотрел свежий выпуск шоу «Серкет на миллион» с участием певицы Анастасии.

За что Сергей Соседов раскритиковал певицу Анастасию
В студии она рассказала о событиях далекой давности с участием Аллы Пугачевой.

За что Сергей Соседов раскритиковал певицу Анастасию


Артистка призналась, что слова ее вывели из себя и она попыталась выяснить, что Пугачева и имеет в виду, но ничего не вышло. Однако потом, спустя годы, Анастасия помирилась с коллегой и теперь у них нормальные отношения.

За что Сергей Соседов раскритиковал певицу Анастасию


Соседова возмутили все эти старые воспоминания, он отметил, что не понял, зачем вообще нужно было это рассказывать на публику, ради чего.

Критик добавил: «Она участвовала во встречах ее рождественских. Это все уже забытое, это «отрыжка». Не нужно об этом рассказывать, это уже неприлично. Пугачева наверняка скажет: «Какой конфликт, вы что?».

За что Сергей Соседов раскритиковал певицу Анастасию


Сергей отметил, что если артистка и намеревалась как-то привлечь к себе интерес, приплетая имя Пугачевой, то она сильно просчиталась.

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Ключевые слова: julianews, Сергей Соседов, Анастасия, Алла Пугачева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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