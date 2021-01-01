Николай Цицкаридзе высказался об Анастасии Заворотнюк

Всё это время актриса ведёт борьбу с раком мозга. Близкий друг супругов Николай Цискаридзе поделился, что поражён заботе и внимательности Петра Чернышева и родственников Анастасии. Они изо всех сил стараются, чтобы в сеть не попали её «плохие фотографии». А недавно прошёл слух о том, что женщина потеряла голос и практически не разговаривает.«У меня нет таких сведений... Я бы привел Насте фониатра, но те гении, которые были в Большом театре, уже в мире ином. Я уверен, что с Настей все образуется. Вообще есть вещи, о которых нельзя прилюдно говорить. Могу обсудить что-то с самой Настей, с нашими близкими друзьями. Но рассказывать это общественности не надо. Знаю, как многие люди искренне любят Анастасию. И это для нее громадная поддержка. Петя и семья сделали все так тактично, что нигде нет плохих фотографий. То, что с Настей, это очень больно», - высказался Цискаридзе.Пообщалась с журналистами и словоохотливая соседка по посёлку. Она призналась, что видела Заворотнюк на кресле-каталке вместе с сиделкой. При этом, взгляд у неё был осмысленный, но страдальческий.«Иногда ее возят на процедуры в клинику. Я видела, как сиделка вывезла актрису на каталке и, видимо, ждала машину. Анастасия очень полная, с одутловатым лицом, была укутана, на шее плотный шарф. Ее с трудом можно узнать. Но глаза ее остались те же — она посмотрела осмысленно, хотя страдальчески. Это был взгляд умного человека. Но сиделка беспрестанно умилительно улыбалась и вела себя с ней так, будто перед ней малый ребенок. Не знаю, возможно, их так научили», - рассуждает соседка Заворотнюк.